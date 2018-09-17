Эти советы помогут не заболеть осенью

17.09.2018 15:43

Простые правила, которые позволяют не хандрить и быть постоянно в тонусе.



Специалисты назвали восемь главных советов для красоты и здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



1. Употребляйте больше горячей еды. Предпочитайте запеченные и отварные продукты.



2. Обращайте внимание на количество сезонных овощей в рационе. Ешьте больше брюссельской капусты, грибов, репы, цветной капусты.



3. Включите в рацион зерновые. Особенно полезны семена амаранта, бурый рис и киноа.



4. Пейте травяные чаи. Помогают расслабиться чай с корнем валерианы, мелиссой, базиликом и ромашкой.



5. Хорошо очищает и увлажняет кожу мягкий сахарный скраб.



6. Защищайте губы от обветривания специальным бальзамом, который содержит натуральные ингредиенты.



7. Правильно выбирайте мыло. Лучше, чтобы это были простые и мягкие моющие средства без искусственных ароматизаторов.



8. Обязательно находите время для себя. Чтобы уберечь себя от стресса, оставляйте время на то, что вас успокаивает и радует.