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Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак
Результаты последних исследований.
Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии. По их словам, ежедневное употребление кофе не снижает риск развития рака или смерти от него.
Так, они проанализировали данные о 46 тысячах людях, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни.
В частности, рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.
При этом в научной среде имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания.
Теги: Донбасс, рак, кофе, миф
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