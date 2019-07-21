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Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак

21.07.2019 22:40
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Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак

Результаты последних исследований.

Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии. По их словам, ежедневное употребление кофе не снижает риск развития рака или смерти от него.

Так, они проанализировали данные о 46 тысячах людях, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни.

В частности, рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.

При этом в научной среде имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания.



Теги: Донбасс, рак, кофе, миф
 
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