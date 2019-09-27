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Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
Не занимайтесь самолечением!
Боль в животе является одной из главных причин, по которой люди обращаются за медицинской помощью.
И это неудивительно: ведь боль может свидетельствовать о чем-угодно: от вытянутой мышцы до аневризмы, пишет lifter.
Для начала нужно обратиться к врачу. Дискомфорт в животе является симптомом многих заболеваний, и поставить самому себе диагноз не удастся.
Врач должен определить точное местоположение боли.
Если боль чувствуется в основном в верхней левой части живота, то это могут быть болезни желудка, почек, например гастрит, язва и камни в почках.
Если боль локализируется в нижней части живота - это может свидетельствовать о проблемах с толстой кишкой или половой системой.
Вот о каких недугах может символизировать боль в животе.
Дивертикулит.
Дивертикулит является одним из наиболее распространенных причин боли в нижней части живота. Это - воспаление карманов в стенке толстой кишки и сопровождается кровавым стулом, ознобом, тошнотой, отсутствием аппетита.
Колит.
Симптомы колита (воспаления толстой кишки) появляются более постепенно. Болезнь может быть вызвана инфекциями, пищевыми отравлениями или плохим кровоснабжением.
Гастрит.
Это воспаление слизистой оболочки желудка. Симптомы гастрита могут возникать внезапно или развиваться со временем, а в некоторых случаях гастрит может привести к язве.
Лишай.
Если у вас была ветряная оспа, ее вирус может бездействовать десятилетиями, прежде чем вернуться в виде лишая. Если боль в животе с левой стороны сопровождается сыпью, онемением или жжением кожи - это верные признаки лишая.
Аневризма брюшной аорты.
При этом состоянии стенка брюшной аорты становится выпуклой и ее разрыв опасен для жизни.
Диспепсия.
Все мы знаем чувство дискомфорта, переедания и вздутия живота. Это может быть вызвано проблемами с питанием, беспокойством, реакцией на лекарства, беременностью или болезнью.
Кисты яичников.
Яичники расположены в нижней части живота с обеих сторон матки. Киста яичника обычно безболезненна, но иногда может вызывать тянущие боли внизу живота. Если боль - острая, сопровождается лихорадкой, головокружением, это может указывать на разрыв кисты.
Камни в почках.
Камни в почках возникают, когда осколки твердых минералов, которые естественным образом накапливаются в почках, отламываются и попадают в мочеточник. Помимо болей в животе, будут присущи такие симптомы, как дискомфорт, неприятный запах или постоянная потребность опорожнить мочевой пузырь.
Перенапряжение мышц.
Часто боль в животе возникает из-за чрезмерно сильных тренировок. Это похоже на судороги, которые также могут сопровождаться острой болью, синяками, отеками или спазмами.
Воспалительные заболевания таза.
Воспаление женских половых органов, чаще всего возникает в женщин до 25 лет.
Вздутие живота.
Отрыжка, вздутие живота - это нормальная часть пищеварительного процесса. И чаще всего вызвано глотанием воздуха во время еды.
Грыжа.
Наиболее очевидным симптомом грыжи является выпуклость или комок в животе. Боль может усиливаться во время кашля, смеха, физических упражнений или напряжения.
Кишечная непроходимость.
Это частичная или полная физическая блокировка тонкой или толстой кишки, которая препятствует нормальному пищеварению. Симптомы кишечной непроходимости могут включать боль, вздутие живота и потерю аппетита.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, орган, живот, заболевания
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