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Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют

17.10.2019 15:28
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Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют

Прыщи на лице могут сигнализировать о серьезных проблемах.

Чтобы знать, что происходит с вашим организмом, стоит присмотреться, где сосредоточены высыпания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Прыщи на лбу

Прыщи на верхней части лба говорят о проблемах с пищеварительной системой — толстым кишечником и мочевым пузырем или могут свидетельствовать о гормональных изменениях. При этом, по словам экспертов, прыщи на верхней области лба могут возникать из-за раздражения, например, вы вспотели в головном уборе.

Сыпь на носу

Прыщи на носу показывают нарушения сердечно-сосудистой системы. Также это может свидетельствовать о плохом питании. Если сыпь на переносице — значит печень плохо очищает кровь.

Акне у глаз

Если осыпает прыщами возле глаз — у вас плохо работают почки и не хватает витаминов.

Сыпь возле губ

Обратите внимание на работу пищеварительной системы, если у вас прыщи возле губ. Тогда могут возникать запоры, расстройство желудка, кишечные колики.

 
 
 
 
 


Теги: Донбасс, здоровье, болезни, прыщ
 
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