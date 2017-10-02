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Самый сильный знак Зодиака
Самым сильным среди знаков зодиака считается Скорпион. Его сила духа, твердый характер, мощная энергия и огромная воля редко кого оставляют равнодушным. Недаром среди представителей этого знака так много влиятельных и знаменитых личностей.
Сила и мощный эмоциональный заряд Скорпионов во многом определяются планетой Плутон, под покровительством которой они находятся. Именно она делает представителей этого знака зодиака столь могущественными в отношении добра и зла. Скорпионы презирают слабость как в себе, так и в окружающих их людях.
Они должны быть главными во всем и всегда, подчиняя и впечатляя окружающих. Но самое главное – это их великолепная выдержка духа в самых экстремальных ситуациях. Скорпионы никогда не теряют голову от проблем и не впадают в истерику. Их твердый характер и сила духа проявляются во всем – от личных отношений до карьеры.
Внутренняя энергия Скорпионов притягивает других представителей знаков. Их могут любить или не любить, но равнодушных к Скорпионам людей очень мало. Только Скорпионы могут так долго и пристально смотреть в глаза, проверяя человека на прочность и решая для себя характер ваших дальнейших взаимоотношений.
Скорпионов считают великолепными любовниками, ведь этой своей страсти они также отдаются полностью. А также хорошими друзьями, которые не предают своих товарищей, помнят добро и платят той же монетой. И в то же время они являются самыми опасными врагами и соперниками, которые помнят все нанесенные обиды и оскорбления. Враждебность по отношению к ним может привести к безжалостной мести, а любая колкость, высказанная в их адрес, способна потонуть в их циничном сарказме и тонком юморе
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.justlady.ru
Теги: Донбасс, сила, знаки Зодиака
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