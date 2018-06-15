Самые вредные мужчины по знакам Зодиака

15.06.2018 12:30

Овен

Если тебе довелось повстречать на своем жизненном пути Овна, можешь заранее бежать в аптеку за антидепрессантами. Этот представитель семейства бараньих своим упрямством и эгоизмом, проявляемым с детской непосредственностью, может в два счета свести тебя в могилу.

Даже если он знает, что не прав, все равно будет спорить, просто из принципа. У него всегда есть свое мнение по любому предмету, даже такому, в котором Овен плохо разбирается. Резкие вспышки агрессии и приступы дурного настроения – украшение этого знака. Правда, отходит он так же быстро, как и вспыхивает.

Телец

Телец считает, что может сделать все, что только захочет, а раз так, то чего дергаться-то? Он всегда доволен собой. Даже в случае, когда гордиться-то, в общем-то, нечем. Свое непомерное упрямство Телец считает твердостью характера настоящего мужчины, прижимистость принимает за разумную экономность, а склонность к пессимизму – за реалистичное восприятие мира.

Близнецы

Ни у одного знака Зодиака нет такого дара поставить все с ног на голову, как у Близнецов. Соскучиться-то с ними не соскучишься, но уже на второй недельке интенсивного общения почувствуешь себя чем-то вроде спринтера среди стайеров, безнадежно отставшим от остальных и до смерти замученным. Если ты в состоянии выдержать Близнецов и их умопомрачительную склонность к постоянным изменениям (с учетом, что ты сама не Близнец), то тебе следует воздвигнуть монумент. Они тусуются то здесь, то там, обожают пудрить мозги и издеваться.

Будущее с ними более чем ненадежно, зато настоящее забавно. Верности от Близнецов не жди, стоит отвернуться – они уже вовсю флиртуют с твоей подружкой.

Рак

Этот зануда и нытик в каждой девушке ищет продолжение своей матери, и если находит свой идеал, то непременно постарается жениться. Рак – активный любитель семейного очага и уюта – раньше времени сведет жену в могилу своими вечными претензиями о том, как нужно правильно мыть посуду, кормить любимого кота и готовить омлет. Замужество с Раком – загубленная молодость.

Лев

Зацикленный на собственной персоне, Лев не замечает вокруг никого, кроме себя. Ну, разве что еще тех, кто восхищается им. Он высокомерен и считает себя слишком великодушным, чтобы помнить обиды и обещания. Царская особа обожает тратить деньги, вести праздную жизнь и окружать себя красивыми девушками. Безумно ревнив, вспыльчив и обидчив.

Сам же не переносит, если его ревнуют, так как не может даже допустить мысль, что кто-то может считать его своей собственностью. Он должен быть у тебя всегда на первом месте, и если вдруг ты перенесешь ваше свидание на другой день из-за необходимости навестить больную тетушку, может смертно обидеться. Какая, нафиг, тетушка?

Дева

Это жуткий педант. Он (вернее было бы сказать “она”) изведет тебя мелочами и нотациями. Дева будет брюзжать, что в масле много холестерина, а жареное очень вредно для желудка. Ленив до безобразия, но считает себя трудолюбивым, так как иногда раскачивается на то, чтобы сделать какую-нибудь мелочь. С эмоциями у него напряжно, к любви относится очень настороженно.

Весы

Весы мнительны, скрытны и мелочны. Бывают раздражительны и могут сорвать злость на первом попавшемся под руку, если дела идут не так, как бы ему хотелось. Придумывают себе разные несуществующие проблемы, а потом долго их решают. Имеют много друзей, но по-настоящему почти никому не доверяют.

Скорпион

Противный, въедливый и злопамятный скорпион все время раздражается, если что-то сделано не так, как он считает правильным. Постоянные придирки и мрачный взгляд, способный своей тяжестью чуть ли не вогнать по пояс в землю, сведут с ума кого угодно. А уж когда это насекомое начнет ревновать, мало тебе не покажется. Денег не считает, зато прекрасно помнит, сколько раз забыли порадоваться его подарку.

Стрелец

Он не врет. Но лишь потому, что его сущность терпеть не может ложь. Не врет даже тогда, когда говорить правду нецелесообразно. Если же он уличит во лжи тебя – жди неприятностей. Стрелец бешено ревнив, но сам не пропускает ни одной юбки. Даже присущее ему чувство юмора не в состоянии компенсировать его недостатки.

Козерог

Козерожище – упертый на все двести и абсолютно не поддается убеждению. Даже если он с тобой соглашается, то либо ваши мнения случайно совпали, либо он просто не хочет «метать бисер перед свиньями». В последнем случае будь уверена – в глубине души он ничуть не сомневается в своей правоте. Козерог – тот еще зануда, он с трудом переносит шумные веселые вечеринки и вообще может быть потерян для общества, если не провести с ним воспитательную работу.

Впрочем, убедить, как было сказано ранее, почти нереально, поэтому лучше давить на его интерес и подвести к некоей идее очень аккуратно, чтобы Козерог решил, что это его собственная мысль. Козерог честолюбив, считает, что знает жизнь, и поэтому может часами читать тебе лекции о том, как надо жить, а особенно – как тратить деньги. Поэтому лучше держать маленькие радости твоего шоппинга при себе.

Водолей

Водолей обожает мечтать и замышлять нечто грандиозное, но его энергии и терпения редко хватает на то, чтобы хотя бы начать. Он наобещает тебе кучу всего – причем в минуту обещания Водолей сам верит, что исполнит задуманное, – но ты не верь речам его сладостным. В серьезных делах на Водолея лучше не рассчитывать, уж тем более, не стоит мечтать, чтобы водрузить ответственность за что-то на его мужественные плечи, полагайся прежде всего сама на себя.

Рыбы

Тебе нужен нормальный парень, уверенный в себе и твердо стоящий на земле, а не витающий где-то в облаках? Тогда ты обратилась не по адресу. Рыбы живут в своих мирах, по своим законам и, как следствие, абсолютно не приспособлены к реальной жизни. Рыбы – дети в душе, они нерешительны, необычайно чувствительны, и о них нужно постоянно заботиться, иначе они могут пропасть из-за своей несамостоятельности.

Источник: https://from-ua.com