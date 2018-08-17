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Кто из знаков Зодиака самый добрый?
Доброта — качество, излишек которого не вредит, писал британский писатель Джон Голсуорси. Мысль мудрая, но в реальной жизни не всегда воплощаемая. uDuba.com составил рейтинг самых добрых знаков зодиака.
12 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ
Довольно странный знак в смысле доброты. Скорее, отношение Близнецов к окружающим правильно назвать вежливым вниманием, за которым на самом деле кроется безразличие. То есть формально Близнец готов выслушать и даже помочь и не будет при этом нарочито вздыхать, что вот, мол, его «запрягли», но от него будет исходить волна равнодушия. С другой стороны, был бы результат от помощи, а душевное участие не всегда так уж необходимо. По-настоящему Близнец относится открыто и со всей добротой к самым близким, а также к тем, кто это заслужил. И, кстати говоря, не все близкие могут попасть в этот список. Те, кто не заслужил, останутся за бортом.
11 МЕСТО — РАК
Почти такая же история, как и с Близнецами. Доброта Раков распространяется точечно — на родственников, в целом близкий круг и на тех, кто очевидно добр к ним. Ко всем остальным — ну, как говорится, извините, вы не в деле. В отличие от Близнецов, Рак все-таки не избирателен в отношении родственников: какими бы они ни были, все его близкие получат свою порцию любви и доброты. Можно ли заработать теплое отношение Рака? Да. Просто идите ему навстречу. Рак способен оценить это.
10 МЕСТО — ЛЕВ
Не самый добросердечный знак гороскопа, зато один из самых закрытых. Что у него на душе, как он к вам относится по-настоящему, понять сложно. А узнать нереально — пока не окажетесь в такой ситуации, где ему придется показать свои настоящие чувства. Это касается не только хорошего отношения, но и плохого. Лев может вас ненавидеть, но показывать не будет. Впрочем, если это действительно так, вы и сами будете знать: Львы без причины не будут точить на кого-то зуб. И еще. Лев злопамятен. Так что можете не ждать пощады.
9 МЕСТО — КОЗЕРОГ
Характеристики схожи с теми, что есть у Львов. Козероги закрыты и производят впечатление отстраненных, и что у них на душе, неизвестно. В патовых ситуациях Козерог, конечно, себя покажет и в стороне не останется, но в повседневной жизни выглядит так, словно ему наплевать на окружающий мир. При этом Козероги добры почти ко всем, просто не умеют это показывать.
8 МЕСТО — ОВЕН
Представители этого знака неспособны делать зло намеренно. Они внимательны к чувствам других, но в определенных пределах. Дело в том, что Овен никогда не оглядывается назад. Его стихия — поступательное движение, помешать ему двигаться вперед не помешает ничто и никто. По этой причине Овен может порой быть совсем равнодушен к людям, которые замедляют его путь. А еще Овен редко интересуется чужим мнением, что также может ранить и выглядеть душевной черствостью.
7 МЕСТО — ДЕВА
Очень приятный знак, который не будет никому делать плохо, и вообще с добротой у него все отлично. Единственный нюанс — Девы, так же как и Львы, очень, очень долго помнят причиненную им боль и зло. Правда, там, где Лев будет вынашивать план мести, Дева просто сделает вывод и поставит на человеке крест. И восстановить такие отношения будет невозможно — Девы вычеркивают людей из своей жизни не сразу, но если принимают подобное решение, то все, точка.
6 МЕСТО — ВЕСЫ
Добрые, но в большей степени воспитанные люди. Это служит им плохую службу в ситуациях, где нужно ставить наглеца на место. Весам сложно идти на конфликт не по причине трусости, а именно потому, что они не терпят резкости и грубости. В случае с Весами как раз та история, когда окружающие могут подозревать их в формальном отношении к себе. На деле причина именно в воспитанности — Весы не считают, что чувства нужно проявлять в полную силу, из-за этого они кажутся посторонним суховатыми.
5 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов отношение к понятию «доброта» очень четкое и справедливое. Тот, кто плох, не заслуживает хорошего отношения, тот, кто хорош, напротив, заслуживает. Проблема в том, что Стрелец порой не различает полутона, деля мир на черное и белое. Из-за этого в категорию плохих часто попадают те, кто таковыми в полной мере не является. Но что делать, таковы Стрельцы, компромисс — это точно не их стихия.
4 МЕСТО — СКОРПИОН
Представители этого знака считаются сложными, но что касается доброты, тут все в полном порядке. Нарочитая грубость Скорпионов, их резкость и в целом порой несносный характер компенсируются душевной тонкостью и настоящей отзывчивостью. Правда, злопамятность все равно при них, она никуда не делась.
3 МЕСТО — РЫБЫ
Знак, похожий на Водолея. Та же открытость, та же неспособность ко злу и даже умение прощать врагов. Другое дело, что там, где Водолей прощает настолько, что не рвет с обидчиком, Рыбы проявляют принципиальность и таких людей из своей жизни вычеркивают. А глубоко в душе Рыбы, во что сложно поверить, довольно равнодушны к окружающим, их по-настоящему интересуют они сами. Как они умудряются делать так, что это никто не видит, — загадка.
2 МЕСТО — ТЕЛЕЦ
Открытый и светлый знак, который сложно заподозрить в корысти, отсутствии доброты и душевности. Проблема Тельцов как раз в том, что они слишком открыты, и это может приводить к печальным для них последствиям. Выходит, что их близким нужно быть начеку и следить за решениями и поступками Тельца: чтобы он ненароком не отдал все деньги первому встречному. При этом представители этого знака отнюдь не наивны, но их большие сердца иногда мешают им здраво мыслить.
1 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ
Представители этого знака органически неспособны к плохим поступкам, они добры ко всем людям, включая тех, кто когда-то причинил им боль. Это сначала вызывает недоверие (вдруг тонкая игра?), затем усмешку (слабак!), а затем глубокое уважение. Тот факт, что Водолей не хочет тратить себя на зло, заслуживает восхищения. При этом Водолей отнюдь не наивный и безответный дурачок: его и провести невозможно, и получить отпор легко. Но специально делать кому-то плохо Водолей не станет, побрезгует.
Источник: mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, доброта
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