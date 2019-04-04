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Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-2019
В апреле будет царить повышенная нервозность в отношениях между людьми. Ссоры в этот период могут возникать на ровном месте. Прежде всего это касается так называемых "изменчивых" знаков - Рыб, Девы и Стрельца.
О том, на какие дни апреля стоит обратить особое внимание рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишут "Факты".
5 апреля
Новолуние в 16-м градусе Овна в 8:52 по Гринвичу. Можно загадывать желания и составлять планы на будущее: они имеют все шансы на осуществление.
6-7 апреля
Выходные рекомендуется посвятить садово-огородным работам. То, что вы посадите в это время, будет расти как на дрожжах. Транзитная Луна в Тельце может стать причиной самых разных неожиданностей: подготовиться ко всем без исключения невозможно, но быть начеку все же стоит.
9 апреля
Юпитер - планета успеха - начинает двигаться в обратном направлении, и знак "плюс", который он обычно ставит перед любыми вопросами, превратится в "минус". Поэтому любые серьезные действия - подписание документов, заключение договоров и соглашений, покупку недвижимости - лучше отложить до 11 августа, когда Юпитер вернется к прямому движению. Впрочем, время ретроградного движения планеты тоже не стоит тратить даром. Можно - и нужно! - учиться чему-то новому, заниматься духовными практиками и поиском своего места в жизни. Также стоит озаботиться благополучием своей семьи и дома - в другое время нам зачастую не хватает на них времени.
14-15 апреля
В связи с тем, что воинственный Марс будет проходить по так называемой "оси катастроф", нужно проявить максимальную осторожность: не превышать скорость за рулем, осмотрительно переходить дорогу, по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если они связаны с водным или авиатранспортом. Вышесказанное не значит, что все находящиеся в небе самолеты будут падать, а корабли - тонуть, но, как известно, береженого Бог бережет.
18 апреля
Нахождение Меркурия в Овне и его поддержка Марса в Близнецах, несмотря на ретроградность Юпитера, сделает день активным в профессиональном отношении - главное, не допустить, чтобы его энергия ушла в слова в ущерб конкретным делам.
19 апреля
Полнолуние в 30-м градусе Весов сделает всех чрезмерно эмоциональными. Чтобы не рассориться с окружающими, старайтесь держать себя в руках.
20-21 апреля
Прохождение Луны по знаку Скорпиона делает человека эмоционально уязвимым: даже совершенно безобидное замечание может нанести серьезную обиду. Об этом стоит помнить как тому, кто говорит, так и тому, кому говорят. В эти дни также не стоит начинать новые дела и совершать крупные покупки.
21 апреля
С переходом Солнца в знак Тельца, а Венеры - в знак Овна многие наконец-то обратят внимание на то, что наступила весна. В отношениях будет превалировать обусловленная пробуждением гормонов страстность. Тут, как говорится, все станет гореть синим пламенем. Это также дни авантюрных поступков, причем некоторые из них увенчаются успехом.
23 апреля
Соединение Солнца с вышедшим из ретроградного движения Ураном, которое будет наблюдаться в это время, чревато проблемами со здоровьем - сердечными приступами и спазмами. Звезды рекомендуют поберечь себя: не забывайте принимать прописанные врачом лекарства, не берите непосильные физические нагрузки и не перетруждайтесь.
25 апреля
Вступление Плутона в ретрофазу, которая продлится до октября, может спровоцировать социальную нестабильность - народные волнения и общественные катаклизмы. При Плутоне тайное всегда становится явным, а все наши страхи, обиды и ненависть, которые мы раньше скрывали от окружающих, выходит наружу - именно с такой ситуацией мы столкнемся, начиная с 25 апреля. Увы, затронет такое положение дел и романтические отношения. Плутон изрядно "потопчется" на них: манипулируя людьми, он буквально заставит их конфликтовать на финансовой почве.
Причиной ссор может стать материальное неравенство и нечистоплотность в денежных делах. Повлияет Плутон и на наше здоровье: снизится стрессоустойчивость организма, может появиться зависимость от лекарственных препаратов - снотворных или успокаивающих. Если же говорить в общем, то "на коне" окажутся люди, о которых говорят: нахальство - второе счастье. Те, кто критически относится к себе, вряд ли смогут преуспеть в это время.
29 апреля
Вслед за Плутоном в ретрофазу войдет и Сатурн - у него она продлится до 18 сентября. Сатурн не способствует проявлению агрессии, как Плутон, но всегда строго спрашивает за совершенные поступки, заставляя отказаться от тех дел, убеждений и отношений, которые отжили свое и тянут не вверх, а вниз. В это время не стоит начинать серьезные дела - на их осуществление потребуется неоправданное количество сил и времени. Таким образом Плутон и Сатурн четко корректируют наше продвижение вперед.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрология
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