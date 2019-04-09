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Гороскоп на 9 апреля: у Рыб сбудуться мечты, а Стрельцам нельзя бросать работу
Этот день - благоприятное время для романтических встреч. А вот деловые переговоры лучше перенести на другую дату. Хотите знать, что вас ждет 8 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет свидание, кому неожиданно признаются в любви, а кто будет вынужден общаться с неприятным человеком.
Овен
Не стоит слишком сильно перегружать себя задачами. Берите ровно столько дел, сколько точно можете закончить прямо сегодня. Иначе груз обязательств будет расти, это помешает вам заняться новыми интересными делами и планами.
Телец
Если вы четко сформулируете, чего хотите добиться в этот день, у вас все получится. Но помните, что детали очень важны. Прокрутите в голове как можно более точную картину происходящего, тогда вам будет проще понять, в какой последовательности действовать.
Близнецы
Близнецам придется встретиться с кем-то, кто им крайне неприятен. Интересно, что встреча пройдет совсем не так плохо, как ожидается. Вероятно, она даже принесет полезную информацию, а может и улучшит отношения с давним неприятелем.
Рак
Для Раков день удачен во всех финансовых вопросах. Вы в этот день - настоящий банкир, умеющий четко просчитывать прибыль и траты, знающий место каждой копеечке. Если удержите это состояние, сможете сэкономить крупную сумму.
Лев
Вы будете очень общительны и людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Используйте это, чтобы познакомиться с тем, кто вам давно нравится. Не бойтесь делать первый шаг и гоните в сторону все сомнения. Вы очаровательны и это точно заметят.
Дева
Девы смогут реализовать давние планы. Даже если все не сбудется прямо сейчас, появится более четкая картина того, как именно нужно идти к своей цели. Лучше записать свою стратегию, иначе она запросто может вылететь из головы уже через день.
Весы
Вас будет раздражать необходимость постоянно что-то кому-то доказывать. Но срываться и злиться не стоит. Помните, что позиция лидера всегда предусматривает общение. Одним нужны ваши советы,но другие с вами не согласны. И это нормально.
Скорпион
Скорпионам день готовит по-настоящему судьбоносные встречи. Но нужно вовремя заметить свой момент, чтобы поймать его за хвост. Вероятно начало новых отношений. Или даже интрижки на работе. Не забывайте думать головой, чтобы не заработать неприятности.
Стрелец
Вам будет скучно, с самого утра все будет идти слишком плавно, размеренно и обыденно. Поэтому может появиться желание сделать что-то из ряда вон выходящее. Все идеи, касающиеся внешнего вида, можете смело воплощать. А вот работу бросать не стоит.
Козерог
Козероги будут веселыми, легкомысленными и импульсивными. Это может как развлечь окружающих, так и оттолкнуть. Стоит быть аккуратнее в проявлении своих эмоций, люди не всегда находятся с вами на одной волне. Не нужно навязывать свое настроение.
Водолей
Вы можете чувствовать себя не лучшим образом, но ваше моральное состояние будет на высоте. Не нужно огорчаться по мелочам. Если не успеваете сделать что-то, просто отпустите эту задачу. Вы сможете вернуться к ней позже, когда будет удобнее.
Рыбы
Верите или нет, но наступает период, когда могут исполниться ваши заветные мечты. Правда, произойдет это только в том случае, если вы продумайте свой путь к цели. Чего вы на самом деле хотите? И как это получить? Дайте ответы на эти вопросы и ключик у вас в руках.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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