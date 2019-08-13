Гороскоп на 13 августа: Скорпионов ждут финансовые потери, а Рыбам нужна дисциплина

13.08.2019 08:09

Сейчас не стоит полагаться на случай, все зависит от нас самих. Хотите знать, что вас ждет 13 августа?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть решительнее, а кто не должен бояться неудач.

Овен

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Телец

Вам стоит пересмотреть свое финансовое положение. Может казаться, что все под контролем, но в случае незапланированных трат вы рискуете остаться практически ни с чем. Посчитайте прибыль и продумайте предстоящие покупки.

Близнецы

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Рак

У Раков неожиданно проявятся отличные коммуникативные навыки. В этот день вы сможете заболтать любого, на какую бы тему вы ни говорили. Этим можно воспользоваться, чтобы получить одобрение от начальства или убедить в чем-то близких.

Лев

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь оно завершится удачно. Но не без ваших усилий. Работайте и развивайтесь, тогда сможете не только добиться желаемого, но и получить крайне полезный опыт и знания.

Дева

Окружающие могут начать сомневаться в ваших достоинствах и заслугах. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы переубедить всех и показать, что вы "не жираф". Во второй половине дня стоит расслабиться, это поможет взять себя в руки.

Весы

Перестаньте размениваться на мелочи. Вы не должны брать только то, что дают, стоит претендовать именно на те награды, которых вы достойны. И которые вы сами хотите получить. А мелкие подачки от начальства и знакомых стоит послать куда подальше.

Скорпион

Финансовые потери сейчас практически неизбежны. Постарайтесь просто отпустить все материальное и не переживать. Сейчас оно уйдет, но вскоре снова вернется. Лучше подумайте об общении с приятными людьми и уделите время им.

Стрелец

Вы сможете открыть в себе новые способности, о которых ранее и не подозревали. Даже дела, которых вы боитесь, будут даваться вам с легкостью. Планы снова придется корректировать, но это не слишком вас огорчит, ведь впереди приключения!

Козерог

Двигайтесь по намеченному маршруту. Сейчас многие могут попытаться сбить вас с пути, но вам ни в коем случае нельзя вестись ни на какие провокации. Только размеренные и продуманные действия приведут вас к успеху и достижению целей.

Водолей

Смело беритесь за все новое, экспериментируйте, рискуйте, ловите адреналин. Сейчас вам, в первую очередь, не должно быть скучно. Если сможете себя развеселить, получите дозу вдохновения, которой хватит еще надолго.

Рыбы

Не спешите и не хватайтесь за все дела сразу. Вам нужна дисциплина, а не суета. Постарайтесь спокойно обдумать все планы, составить график. Определитесь, какими делами нужно заняться в первую очередь. Это упорядочит ваш разум.