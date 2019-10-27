Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

27.10.2019 08:09

Второй месяц осени подходит к концу. Впереди ноябрь, и советы женского гороскопа помогут каждому Знаку Зодиака перейти на новый рубеж и заручиться поддержкой планет-покровителей.

Не бойтесь временных препятствий пишет dailyhoro, передает from-ua.

Наступающая неделя пройдет под влиянием Венеры в Скорпионе. Планета по-прежнему провоцирует волнообразное настроение, спад активности и подозрительность. Сейчас очень важно контролировать эмоции и спокойно относиться к происходящему. 31 октября Меркурий перейдет к ретроградному движению. Узнав об особенностях ретро-Меркурия, вы сможете лучше ориентироваться в событиях и буквально предугадывать их.

Женщина-Овен

Представительницам Овна эксперты dailyhoro.ru советуют быть смелее в своих начинаниях. Чем ближе конец октября, тем меньше времени остается для того, чтобы изменить свою жизнь. После 31 числа важные решения придется отложить на более благоприятный период. Пора приложить максимальные усилия к достижению целей и постараться не упустить удачу. Круговорот событий может сильно вскружить голову: необходимо обдумать все, что было, и наметить план дальнейших действий.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов наступает время анализа и самоанализа: ретроградный Меркурий будет диктовать свои правила. Астрологи советуют тщательнее продумывать свои решения и действия, деловые вопросы и финансовые расходы. Что касается личной жизни, то прогноз благоприятен: получится разрешить многие разногласия с близкими и наладить отношения. Самое главное — внимательно следить за ответной реакцией: не стоит тратить энергию, стучась в закрытые двери.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам астропрогноз сулит неожиданный поворот судьбы. На первый план выходят чувства: Близнецы будут ранимыми, эмоциональными и очень обидчивыми. В таком опасном состоянии они будут уязвимы, поэтому важно найти в себе силы и подключить рациональное мышление. Сейчас важнее всего равновесие и спокойствие, поэтому лучше перестраховаться и не рисковать зря. Ну а если настал момент сделать решительный шаг, Меркурий предоставит возможности, главное — следовать своей интуиции.

Женщина-Рак

У представительниц Рака будет спокойная и благоприятная неделя. Однако астрологи советуют не проявлять излишнего доверия к окружающим и не смотреть на мир через призму оптимизма, как это обычно бывает. Венера в Скорпионе, а значит, многое может казаться не тем, чем является на самом деле. Очень важно мыслить объективно и принимать взвешенные решения. В работе и в личной жизни Ракам стоит быть более дотошными и прагматичными — тогда удастся избежать случайных ошибок.

Женщина-Лев

Выходя на охоту, будь то любовные дела или карьерный фронт, женщинам-Львам важно вычислить недоброжелателей, которые активизируются по вине Венеры в Скорпионе. Астрологи не рекомендуют доверять приятелям и знакомым: все поступки и слова на этой неделе должны быть скрупулезно продуманы и взвешены. Очень важно не дать негативу, сомнениям или токсичным людям помешать личным делам. Лучше всего подходить к проблемам с творческой стороны: нестандартное мышление обязательно поможет найти выход из сложного положения.

Женщина-Дева

Переходная неделя столкнет Дев с сомнениями и страхами. Но важно помнить, что интуиция и чувства — не единственные проводники, которые помогают найти истину. Именно сейчас важнее всего подключить разум и логическое мышление. К счастью, Девы умеют это лучше других. Астрологи советуют подходить ко всему с умом, тогда успех в делах не заставит себя ждать.

Женщина-Весы

Венера в Скорпионе и ретроградный Меркурий чреваты для женщин-Весов упадком сил. Далеко не все перемены принесут успех. По словам астрологов, неделя будет благоприятной для поиска новых знакомств и расширения связей, но рассчитывать придется только на себя. Самое важное — не расходовать зря свою энергию, ведь есть вещи, на которые мы напрасно тратим время и силы. Понимание этого обеспечит новые победы в будущем.

Женщина-Скорпион

Встреча планет в созвездии Скорпиона сулит представительницам Знака удачную неделю. Можно позволить себе расслабиться и довериться течению событий. Чрезмерное напряжение может перерасти в агрессию и желание «задавить» окружающих, но чтобы не подпортить себе энергетику и не лишиться удачи, постарайтесь ограничить общение с токсичными людьми. Пока планеты в благоприятном положении, лучше избавиться от всего дурного и ненужного, а уже потом заняться достижением целей.

Женщина-Стрелец

Женщин-Стрельцов ждет неделя, когда придется быть сдержанными в эмоциональных реакциях. Под покровительством активного Юпитера все происходящее будет восприниматься остро. Такими темпами можно быстро дойти до энергетического истощения. Чтобы избежать этого и сократить вспышки негативных эмоций, астрологи советуют Стрельцам оградиться от негатива и раздражителей.

Женщина-Козерог

К представительницам Козерога нагрянут материальные заботы, денежные убытки и проблемы на работе. Виной тому — ретроградный Меркурий. Астрологи советуют поддерживать добрые отношения с окружающими, особенно с коллегами, даже если будут причины вступить в спор. Дипломатичная позиция сейчас намного выгоднее: получится и сохранить нервные клетки, и сберечь отношения с людьми.

Женщина-Водолей

Астрологи советуют отложить на потом судьбоносные решения: на повестке недели — ретроградный Меркурий. Чтобы избежать лишних проблем, которые может принести смена энергетики, потребуется спокойствие и размеренность во всем. Как бы ни хотелось отказаться от ответственности и лететь свободно, сейчас придется взяться за дела с новой силой. Воспользуйтесь правилами успеха, и тогда ноябрь принесет долгожданные победы и перемены к лучшему.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам астрологи советуют уделить время гигиене сознания. Несмотря на то, что их ждет удачная неделя, чтобы добиться выдающихся результатов, важно не забывать о себе. Спеша привести в порядок личную жизнь, разобраться с домашними хлопотами и денежными вопросами, необходимо помнить о своем внутреннем мире. В противном случае Венера, пребывающая в Скорпионе, не только лишит гармонии, но и заставит погрузиться в пучину комплексов и страхов.