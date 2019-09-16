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Их всего три: самые сильные энергетические вампиры по Зодиаку
После общения с некоторыми людьми вы можете почувствовать усталость. Астрологи считают, что они способны забрать чужую энергию.
Овен вспыльчивый и энергичный человек, он часто испытывает сильные эмоции, гнев, радость, возмущение...
Однако он не отдает энергию другим, предупреждают специалисты, а заражает окружающих своими эмоциями, заставляя их чувствовать то же самое.
Стрелец кажется одним из самых добродушных знаков Зодиака, но и он не так прост. Стрелец умеет манипулировать людьми, этим отчасти и объясняется всеобщая любовь к этому знаку Зодиака. Даже если Стрелец виноват, он выкрутит ситуацию таким образом, что вы поблагодарите его за помощь.
Раки впитывают в себя энергию окружающих не специально, они иначе не умеют. Раку сложно контролировать эмоции, он подвержен унынию и даже отчаянию.
Этому знаку Зодиака удается с легкостью вывести из себя и загнать в тупик даже самого заядлого оптимиста.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, энергетика, вампир, знаки Зодиака
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