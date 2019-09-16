Их всего три: самые сильные энергетические вампиры по Зодиаку

16.09.2019 10:15

После общения с некоторыми людьми вы можете почувствовать усталость. Астрологи считают, что они способны забрать чужую энергию.

Овен вспыльчивый и энергичный человек, он часто испытывает сильные эмоции, гнев, радость, возмущение...

Однако он не отдает энергию другим, предупреждают специалисты, а заражает окружающих своими эмоциями, заставляя их чувствовать то же самое.

Стрелец кажется одним из самых добродушных знаков Зодиака, но и он не так прост. Стрелец умеет манипулировать людьми, этим отчасти и объясняется всеобщая любовь к этому знаку Зодиака. Даже если Стрелец виноват, он выкрутит ситуацию таким образом, что вы поблагодарите его за помощь.

Раки впитывают в себя энергию окружающих не специально, они иначе не умеют. Раку сложно контролировать эмоции, он подвержен унынию и даже отчаянию.

Этому знаку Зодиака удается с легкостью вывести из себя и загнать в тупик даже самого заядлого оптимиста.

Источник: https://from-ua.com