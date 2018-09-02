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Энергетические вампиры по знакам зодиака
После общения с некоторыми людьми мы чувствуем себя обессиленными, будто из нас "высосали" всю энергию, "выжали" все соки. Все потому, что существуют люди - энергетические вампиры, которые, порой даже не нарочно, подпитываются вашими силами. Астрологи утверждают, что такие "способности" зависят от знака зодиака, под которым вы родились, пишет Zen.
Рак
Эмоциональные Раки питаются чужой энергией, они без нее вообще не могут. Раки самый "вампирский" знак зодиака среди прочих. Их метает из крайности в крайность, то они сильные, уверенные в себе люди, не требующие поддержки, то превращаются в настоящих нытиков, с которыми невозможно находиться рядом. Вы сами не заметите, как отдадите свою энергию Вампиру-Раку.
Скорпион
Скорпионов отличает особая жестокость по отношению ко своей жертве. Они любят вызывать у других людей чувство вины, за счет которого и питаются энергией. Вампиры-Скорпионы способны забирать энергию даже у самых родных и близких людей, которым, как правило, достается больше других.
Водолей
Энергетический вампиризм Водолеев проявляется за счет унижения другого человека. Они питаются слабостями людей. Водолеи наслаждаются страданиями и депрессией других людей. Они с радостью доводят до истерики или нервного срыва и не стесняются этого. Им важно опустошить жертву в эмоциональном и психологическом плане.
Стрельцы
Стрельцы любят провоцировать, они умело расставляют ловушки, попавшись на которые вы останетесь без сил и энергии. правда делают они это неосознанно, просто им становится скучно и, чтобы избавить себя от упадка сил и депрессии, они сразу начинают искать новые способы подзарядки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, энергетика, вампир, знаки Зодиака
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