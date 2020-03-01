Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта

01.03.2020 13:00

ОВЕН

Те из вас, кто родился в марте, не откажутся в эти дни взвалить на свои плечи тяжелый груз ответственности. И надо отметить, вы неплохо справитесь. А еще вам удастся расставить многие точки над «i», а интуиция с готовностью даст пару стоящих советов. Овнов апреля могут застать врасплох интриги и закулисная борьба. Однако сейчас нежелательно участвовать в боевых действиях. Хотя многим от этого трудно будет удержаться.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ТЕЛЕЦ

Инициатива, трудолюбие и позитивный душевный настрой позволят вам в эти дни не только изрядно преуспеть в делах, но и насладиться помощью и пониманием со стороны окружающих. В личной жизни, внимательно выслушав мнение и пожелания близких, вы быстро найдете верное решение проблемы. Возможны также романтические встречи и интересные знакомства.

Благоприятные дни — вторник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



БЛИЗНЕЦЫ

В эти дни рожденные у границ знака не будут обделены ни творческими идеями, ни трудолюбием. И тут главное — поддержать в себе желание преуспеть. Кому-то из вас быстро улаживать проблемы при минимальных затратах поможет ваш доверительный стиль общения с людьми. А вот Близнецам середины знака придется всего добиваться своими силами, не рассчитывая на помощь обстоятельств, которые именно в эти дни будут норовить подставить подножку.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



РАК

На этой неделе рожденные до 12 июля легко смогут разобраться с любым вопросом. Так что не поленитесь заняться либо карьерным продвижением, либо наведением порядка в личной жизни. Сейчас ваши трудолюбие и внимательное отношение к окружающим заслужат похвалу и усилят привлекательность. Ну а если в дела и отношения вы еще сознательно внесете что-то новое и неожиданное, то цены вам не будет! К сожалению, эти дни вряд ли порадуют рожденных в конце знака — весенних красок явно будет не хватать ни на работе, ни в личной жизни.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



ЛЕВ

Июльских Львов эта неделя порадует удачными стечениями обстоятельств и хорошим настроением. А вот чтобы служебные проблемы не лишили августовских Львов сна и покоя, что вполне возможно во второй половине недели, им следует придерживаться дисциплины, а разногласия с коллегами утрясать в самом начале, не доводя их до конфликта. Своевременно уделив должное внимание домочадцам, вы упредите разрастание обид.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

Девам, рожденным у границ знака, не помешает проявить максимум активности в делах и в личной жизни: обстоятельства в большинстве своем сейчас будут на вашей стороне. У Дев середины знака какая-нибудь трудоемкая работа отобьет всякую охоту заниматься делами. А тут еще и в отношениях с близкими повод для ссоры будет находиться из ничего. Постарайтесь не допускать развития конфликта.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

В данный период вам особенно внимательно стоит следить за выполнением служебных обязанностей: возможны ошибки и недовольство со стороны коллег и начальства. Ваша задача — в любой обстановке руководствоваться здравым смыслом и избегать конфронтации. Подобная тактика должна соблюдаться и в личной жизни. И относитесь ко всему как можно спокойнее.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

Для октябрьских Скорпионов эта неделя двойственная. Начало будет многообещающим, но с середины недели все пойдет совершенно не так, как вы планировали. Зато у рожденных в ноябре многое будет складываться успешно, потому что к делам вы отнесетесь с усердием и творческим подходом, а к людям — с заботой, любовью и терпением. Это наилучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Возможны и отклики давно забытых романтических связей, особенно если вы проявите активность в возобновлении отношений.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — четверг.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцам ноября и второй декады декабря эта неделя сулит большие возможности, поэтому действуйте. А вот для Стрельцов середины знака это не лучшее время. Вы можете легко вспылить и под горячую руку сказать или сделать то, о чем потом пожалеете. Впрочем, и к вам будет предъявлено немало претензий. Контролируйте себя, постарайтесь своевременно заглаживать свою вину и восстанавливать гармонию.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и второй декады января не будут гореть желанием работать. Однако вам все равно придется выполнить то, что обязаны сделать. А еще не слушайте чужие жалобы на жизнь, иначе подпадете под чужой негатив. И здоровье должно быть под контролем. Зато Козероги первой декады января в состоянии сделать многое, а благоприятные стечения обстоятельств в начале и в конце недели позволят вам обойти конкурентов и преуспеть.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ВОДОЛЕЙ

В распоряжение январских Водолеев в первой половине недели будут предоставлены прекрасные условия для развития отношений любого ранга — деловых, семейных, романтических. Водолеи середины знака смогут решить ряд финансовых вопросов. Но в то же время доверчивость и беззаботность во второй половине недели могут дорого обойтись семейному кошельку. У тех, кто родился в конце знака, и сил прибавится, и настроение улучшится.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



РЫБЫ

Не исключено, что в данный период именно ваши напористость и самоуверенность сыграют вам на руку в профессиональной деятельности и то, что считалось недосягаемым, исполнится. А вот в личной жизни чрезмерная активность, бесцеремонное вторжение в чьи-то интересы, а также высказывания и замечания по поводу чужих недостатков ни к чему хорошему не приведут и могут стать причиной конфликтов в отношениях с близкими. Особенно это касается Рыб конца знака.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.

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