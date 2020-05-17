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Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
ОВЕН
Усердие Овнов марта и первой декады апреля оценят на работе. Душевная щедрость к домашним поднимет в их глазах ваш авторитет и доставит немало приятных и радостных минут. Родившимся во второй декаде апреля надо следить за деньгами: у вас возрастет склонность к крупным тратам. Также многим понадобятся такт и сдержанность. Поддержите пожелания близких, и вы не потратите время и силы на конфронтацию.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
Инициативность и стремление во всем разобраться помогут родившимся во второй декаде мая успешно решить многие вопросы. Вы станете красиво и убедительно излагать свои мысли и тонко чувствовать любую ситуацию. Остальные Тельцы не очень-то будут склонны к работе, поэтому беритесь только за необходимые дела или за то, что точно сможете довести до конца. И спокойнее относитесь к чужой критике. Исходите из того, что все равно всем не угодишь.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни вы будете расположены к плодотворной работе и радушному общению. Вы способны будете любому доказать свою правоту, и это вселит в вас уверенность и желание добиться чего-то более значимого. Кроме того, вам захочется оказать помощь и поддержку кому-то из своего окружения, и получится это у вас по высшему классу, отчего отношения приобретут новое звучание. Возможны и перспективные романтические знакомства.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Эта неделя подарит рожденным в июне и первой декаде июля прекрасное настроение и расположение окружающих, а благоприятные стечения обстоятельств помогут заложить хороший фундамент для дальнейших успехов. У вас хватит сил и сноровки, чтобы удачно провести деловые операции и легко решить ряд семейных вопросов. Кому-то даже удастся в корне поменять чье-то поведение. Только Ракам конца знака будет трудно контролировать ситуацию, а семейные проблемы будут отвлекать от дел и портить настроение.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Для июльских Львов это самая сложная неделя мая. Она наполнится служебными проблемами, излишней суетой в делах и ощутимой нервозностью при общении с людьми. А вот родившимся в августе без особых усилий удастся довести до конца любое дело, в том числе и залежавшееся. У большинства из вас имеются весомые шансы засветиться на работе, поучаствовать в расстановке сил или установить свои правила игры. Кстати, такая же ситуация возможна и в личной жизни.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
Звезд с неба в эти дни большинство из вас не достанет, но с текущими делами вы справитесь играючи, а общение с коллегами и близкими станет для вас источником новых идей и хорошего настроения. А если вы вдруг и не сойдетесь с кем-то во взглядах, то, взвесив все за и против, вы разумно решите, что плохой мир все же лучше доброй ссоры, и загладите все недоразумения. А еще, возможно, вам придется раскошелиться на капризы близких и любимых, но, похоже, вы сделаете это с удовольствием.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВЕСЫ
На этой неделе у вас станет часто меняться настроение и вы многим будете недовольны. Из-за этого в вашей голове начнет царить неразбериха, сорвутся намеченные планы, а поступки станут непредсказуемыми. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания и не будьте излишне доверчивыми. К счастью, у сентябрьских Весов ситуация может складываться так, что у них будет возможность вырваться из какого-то замкнутого круга.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Ваш вдохновенный и творческий труд вызовет зависть у сослуживцев и уважение у начальства. Не упустите случая блеснуть! На личном фронте тоже все чудесно: ваши отношения с близкими станут еще теплее, ярче и доверительнее. И только Скорпионам середины знака на среду желательно поставить себе цели попроще: скорее всего, у вас не хватит сил довести все их до конца. Да и от неприятных неожиданностей и препятствий в этот день вы не застрахованы.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
Неделя принесет суету. Многие из вас и сами часто делам предпочтут пустые разговоры или же такое глубокое погружение в собственные мысли, что не будет никакой возможности вас оттуда достать. Общаясь с близкими и друзьями, старайтесь держать язык за зубами: сейчас неподходящий период для откровенности. Хотя ноябрьские Стрельцы могут получить отдачу от своих трудов и в плане авторитета, и в плане материальном. И в отношениях вы окажетесь на высоте.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
Не исключено, что те из вас, кто родился в первой декаде января, советы со стороны коллег или начальства станут воспринимать как замечания. Старайтесь контролировать себя и ситуацию. Зато остальных Козерогов удача в эти дни будет подстерегать на каждом шагу! И даже если вам придется столкнуться с какой-либо сложной проблемой, то сейчас у вас хватит сообразительности и напора, чтобы обыграть кого угодно.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВОДОЛЕЙ
Январским Водолеям дома не следует устраивать семейных разборок, а на работе не стоит принимать активного участия в текущих событиях. Водолеям февраля придется вплотную заняться партнерскими отношениями. Не исключено, что после вашего разговора по душам со своим окружением многие неприятности сгладятся как бы сами собой. Главное — самим осознавать, что, возможно, вы не всегда правы, навязывая другим свое мнение.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
На этой неделе у вас есть возможность получить наивысший балл за умение общаться с людьми: после разговора с вами у окружающих резко повысится настроение и работоспособность, а у вас — авторитет! Непременно воспользуйтесь и тем, что сейчас вы способны легко отказаться от устаревших стереотипов поведения. И лишь у Рыб конца знака с пятницы возможны периоды, когда вы станете испытывать некое внутреннее напряжение или тревогу. Если это связано с общением, которое вас угнетает, то прервите его.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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