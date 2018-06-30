Часть Донбасса постиг энергетический коллапс

30.06.2018 12:50

Луганская область продолжает бороться с последствиями коллапса энергосистемы, который произошел в течение 28-29 июня из-за ударов непогоды. Так, по состоянию на утро 30 июня на подконтрольной территории Луганщины за непогоды без электроэнергии еще оставались 212 потребителей, 2 населенных пункта обесточены полностью, еще 3 - частично.



"Ценой титанических усилий и мобилизации всего, что смогли, луганские энергетики почти полностью ликвидировали последствия непогоды, запитав подавляющее большинство домов, - сообщает Луганское энергетическое объединение. - В то же время, продолжают находиться без света 35 потребителей в Старобельщине, 37 - в Сватовщине, 47 - на территории обслуживания Беловодского РЭС, 2 юридических лица находятся без электроэнергии в Рубежном, еще 2 бытовых потребителей и 1 юридическое лицо без света на Новопсковщине".



Отмечается, что ремонтные бригады работают фактически круглосуточно.



В течение 28-29 июня непогода привела к массовым обесточиванию на подконтрольной части Луганщины. Всего без света находилось около 25 000 абонентов: г.Кременная (более 7000 потребителей), г.Рубежное (1600 потребителей), Старобельщина (более 5500 потребителей). Также массовые обесточивания были и в других частях области - в Станице Луганской, на Сватовщине, Беловодщиеи и др.



Кроме того 28 июня непогода привела к аварийному отключению линий электропередачи, связывающих Луганскую область и Луганскую ТЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Почти сутки энергосистема подконтрольной Луганщины находилась в "энергоострове", пока ЛЭО не восстановили работу этих ЛЭП.



"Фактически, это был энергетический апокалипсис, который погрузил регион в темноту летом. А что же будет при аналогичных происшествиях зимой, когда восстановление электроснабжения будет затруднено морозами и путями, засыпанными снегом?! – вопрошают представители ЛЭО. - Не будет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды и водоотведения. Без лишних преувеличений можно утверждать, что прифронтовой регион потеряет все признаки цивилизации, потеряет свои системы жизнеобеспечения. Это чудовищно, но, к сожалению, центральная власть в Киеве до сих пор игнорирует наши проблемы".



Нестабильность энергосистемы Луганщины во многом возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, но проведение восстановительных работ осложняется хозяйственным кризисом в ЛЭО, вызванным отсутствием средств, топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад.



"Учитывая невозможность полноценной подготовки к осенне-зимнему сезону 2019 - следующая зима станет крайне сложным испытанием для всех жителей подконтрольной Луганщины", - предупреждают энергетики.



Все проблемы являются следствием наложенных на ЛЭО полтора года назад финансовых санкций НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – прим. ред.) и ареста счетов. И санкции НКРЭКУ, и арест счетов стали результатом многомиллиардных долгов потребителей перед ЛЭО.

Напомним, что минувшей ночью под удар стихии попал оккупированный Донецк.