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Близкое расположение воюющих сторон и неотведенное тяжелое вооружение - Хуг о причинах обострения на Донбассе

04.02.2017 15:17
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Близкое расположение воюющих сторон и неотведенное тяжелое вооружение - Хуг о причинах обострения на Донбассе

Причиной возобновления боев на востоке Украины является близкое расположение войск конфликтующих сторон друг к другу, а также несоблюдение ими договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью DW 3 февраля. 

"Причины возобновления боев очевидны. Войска конфликтующих сторон расположены близко друг к другу, а также они до сих пор не отвели тяжелое вооружение. Вместо этого они вернули его обратно на линию разграничения. Миссия ОБСЕ отмечает это с тех пор, как из этого тяжелого вооружения стреляют, в том числе и в Авдеевке… Это необходимо изменить, и только тогда режим прекращения огня будет стабильным", - подчеркнул Хуг, отметив также важность реализации минских соглашений. 

Бои в районе Авдеевки идут с 29 января. Обе стороны конфликта сообщают о жертвах среди мирных жителей и тех, кто участвует в боевых действиях. 


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, война, тяжело болен, обострение, Александр Хуг
 
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