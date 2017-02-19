Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны

19.02.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны

Ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Авдеевке со стороны подконтрольной украинскому правительству успешно завершены. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.
"Ремонтные работы с нашей стороны завершены, линия восстановлена, ремонтные бригады вернулись обратно. Сейчас есть вопрос относительно ремонтных работ с противоположной стороны. По нашей информации, они не хотели выходить якобы из-за обстрелов. Как отметили в СЦКК, это фейк, они просто не хотели выходить. Мы ждем, когда они восстановят линию со своей стороны", - отметил он.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх