ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны

19.02.2017 16:30

Ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Авдеевке со стороны подконтрольной украинскому правительству успешно завершены. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.

"Ремонтные работы с нашей стороны завершены, линия восстановлена, ремонтные бригады вернулись обратно. Сейчас есть вопрос относительно ремонтных работ с противоположной стороны. По нашей информации, они не хотели выходить якобы из-за обстрелов. Как отметили в СЦКК, это фейк, они просто не хотели выходить. Мы ждем, когда они восстановят линию со своей стороны", - отметил он.