Последние новости раздела
- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
- Российская сторона СЦКК предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для ремонта ЛЭП, - ГосЧС16:21
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село 16:00
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»14:56
- Россияне не дают гарантий прекращения обстрелов Авдеевки – Жебривский14:20
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу12:50
- Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина12:01
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ11:20
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны
19.02.2017 16:30
Ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Авдеевке со стороны подконтрольной украинскому правительству успешно завершены. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.
"Ремонтные работы с нашей стороны завершены, линия восстановлена, ремонтные бригады вернулись обратно. Сейчас есть вопрос относительно ремонтных работ с противоположной стороны. По нашей информации, они не хотели выходить якобы из-за обстрелов. Как отметили в СЦКК, это фейк, они просто не хотели выходить. Мы ждем, когда они восстановят линию со своей стороны", - отметил он.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП
Читайте также:
- Авдеевский коксохим получил разрешение на ремонтные работы, уже запущена газодувная машина минимальной мощности
- Начались работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки
- В Авдеевке ведутся ремонтные работы, но обстрелы не затихают
- Российские генералы дали "зеленый коридор" - в Авдеевке начинаются восстановительные работы
- Охрана порядка на выборах в Донбассе: милиция привлекла общественников
- В Авдеевке энергетики приступили к ремонту ЛЭП, идет восстановление разрушенных объектов
- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
- Российская сторона СЦКК предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для ремонта ЛЭП, - ГосЧС16:21
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село 16:00
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»14:56
- Россияне не дают гарантий прекращения обстрелов Авдеевки – Жебривский14:20
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу12:50
- Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина12:01
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ11:20
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
- Гаджеты для «отматывания» счетчиков: виды, цена, ответственность17:00
- Истошные вопли "Трамп наш" из Кремля отзвучали - США снова враг номер один16:40
- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
- Российская сторона СЦКК предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для ремонта ЛЭП, - ГосЧС16:21
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село 16:00
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Во Львове сосулька упавшая с крыши церкви убила женщину15:20
- Билл Гейтс предложил обложить налогами... роботов15:05
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»14:56
- Ученые определили самый опасный возраст для водителей14:40
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)