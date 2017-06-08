- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
В Донецке исчезла мобильная связь
Жители в ужасе и боятся остаться без связи с "большой землей"
Жители Донецка сообщают о том, что в оккупированном городе пропала мобильная связь украинского оператора.
"Я ждала смс-ку от банка, чтобы провести платеж – но так и не дождалась. Думала, проблемы с банком. Но когда я не смогла дозвониться родителям – стало понятно, что проблема с телефонной связью, – рассказал дончанка Светлана. – На телефоне показывается полная сеть, но соединения с абонентом нет или автомат говорит "Напрямок перевантажено".
Дончане в шоке – связь украинского мобильного оператора была единственной, которая связывала их с внешним миром. Местный телеком-оператор "Феникс", который работает на мощностях, украденных у другого мобильного оператора, соединяет только жителей оккупированных территорий друг с другом и иногда – с абонентами в России.
"С "Фениксом" тоже проблемы в последнее время, – говорит житель Макеевки Руслан. – Звонки не проходят, смс-ки тоже могуг идти сутками".
Жители сообщают, что связи нет во всех районах Донецка. Никаких объяснений оккупационные ведомства не предоставляют.
"Когда отключали раньше связь, значит, жди усиления обстрелов. Но так было в Киевском районе, в Кировском. Но чтобы по всему городу – такого еще не было", – уверяет житель Донецка Андрей. Также сообщается, что не работают и городские телефоны.
По словам дончан, они опасаются остаться без связи с "большой землей". "У мамы банковская карта привязана к украинскому номеру, брат живет в Мариуполе, да и многие друзья из-за войны разъехались по разным городам, – делится дончанка Лариса. – Конечно, есть интернет, но позвонить срочно будет невозможно. В прошлом году мы неделю отдыхали в Седово, где украинской связи давно вообще нет, было странное ощущение – как будто отрезан от внешнего мира".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь, ДНР, АТО
- Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"
- "МТС "ушел", - дончане о перебоях с мобильной связью
- Оккупанты Донбасса начали проверять медиков "на лояльность"
- Главарь "ДНР" напал на НАТО
- ДНРовцы "национализировали" Калининский рынок в Донецке
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- У посольства США взорвали авто08:28
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- С 11 июня вступит в силу безвиз между Украиной и Швейцарией08:03
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Том Круз рискнул жизнью ради селфи07:35
- Крушение лайнера с пассажирами: назвали число погибших07:25
- Новый газовый скандал может ударить по рейтингам Тимошенко - эксперт07:17
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили