В Донецке исчезла мобильная связь

08.06.2017 07:41

Жители в ужасе и боятся остаться без связи с "большой землей"

Жители Донецка сообщают о том, что в оккупированном городе пропала мобильная связь украинского оператора.

"Я ждала смс-ку от банка, чтобы провести платеж – но так и не дождалась. Думала, проблемы с банком. Но когда я не смогла дозвониться родителям – стало понятно, что проблема с телефонной связью, – рассказал дончанка Светлана. – На телефоне показывается полная сеть, но соединения с абонентом нет или автомат говорит "Напрямок перевантажено".

Дончане в шоке – связь украинского мобильного оператора была единственной, которая связывала их с внешним миром. Местный телеком-оператор "Феникс", который работает на мощностях, украденных у другого мобильного оператора, соединяет только жителей оккупированных территорий друг с другом и иногда – с абонентами в России.

"С "Фениксом" тоже проблемы в последнее время, – говорит житель Макеевки Руслан. – Звонки не проходят, смс-ки тоже могуг идти сутками".

Жители сообщают, что связи нет во всех районах Донецка. Никаких объяснений оккупационные ведомства не предоставляют.

"Когда отключали раньше связь, значит, жди усиления обстрелов. Но так было в Киевском районе, в Кировском. Но чтобы по всему городу – такого еще не было", – уверяет житель Донецка Андрей. Также сообщается, что не работают и городские телефоны.

По словам дончан, они опасаются остаться без связи с "большой землей". "У мамы банковская карта привязана к украинскому номеру, брат живет в Мариуполе, да и многие друзья из-за войны разъехались по разным городам, – делится дончанка Лариса. – Конечно, есть интернет, но позвонить срочно будет невозможно. В прошлом году мы неделю отдыхали в Седово, где украинской связи давно вообще нет, было странное ощущение – как будто отрезан от внешнего мира".

Источник: http://www.segodnya.ua