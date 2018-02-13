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Архив - Донецкая область

Донецкое направление пережило два обстрела

13.02.2018 14:49
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Донецкое направление пережило два обстрела

По данным Минобороны Украины, на Донецком направлении 12 февраля произошло два нарушения режима тишины по вине боевиков российско-оккупационных войск.

"Вечером враг применил по защитникам Водяного минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы. Также противник вел длительный прицельный обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в сторону наших защитников вблизи Опытного", - отмечается в сообщении Минобороны.

Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.). 

Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.



Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, Минобороны, оккупанты
 
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