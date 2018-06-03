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На одном из донбасских КПВВ нашли тайник с наркотиками
Сегодня, 3 июня, в 11:30 на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" на Донетчине, нарядом Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил была обнаружена контрабанда.
При осмотре транспортного средства автомобиля ГАЗ-3110, которым управлял гражданин Украины (двигался на неподконтрольную территорию по маршруту Мариуполь – Донецк), с помощью служебной собаки удалось обнаружить серо-зеленое вещество растительного происхождения (около 20 бутылок объемом 1,5 литра). Контрабанда (скорее всего – наркотики) была спрятана в топливном баке автомобиля.
Подозреваемый задержан и перадан правоохранителям. Возбуждено соответствующее уголовное производство.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока через донбасску линию разграничения.
Воскресным утром на донбасских КПВВ зафиксированы небольшие очереди.
Также стало известно, что ночью боевики расстреляли дорожный коридор на Донбассе.
Теги: Донбасс, тайник, пункты пропуска, КПВВ
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- На одном из донбасских КПВВ нашли тайник с наркотиками14:15
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