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Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок
Ми так прискіпливо ставимося до вибору телефону, віддаємо за нього чималі гроші, проте все одно неправильно ним користуємось.
Ми розповімо про 11 помилок, які скорочують життя акумулятора і смартфона, повідомляє INVADERS.
1. Ви ніколи не виключаєте свій телефон
Не всі знають, що відключати телефон необхідно хоча б раз на тиждень. Експерти стверджують, що це в рази подовжує життя акумулятора. Крім того, не рекомендується використовувати телефон замість будильника. Перейдіть на звичайний годинник з функцією будильника, і телефон скаже вам спасибі.
2. У вас весь час включені Wi-Fi і Bluetooth
Вимикайте непотрібні функції щоразу, коли ви ними не користуєтеся. Це допоможе зекономити заряд і збільшить працездатність акумулятора.
3. Ви використовуєте телефон в екстремальних погодних умовах
Практично жоден телефон не спроектований таким чином, щоб витримувати екстремально високі або низькі температури. Перебування в таких умовах знижує термін служби акумулятора. Якщо за вікном вище +30 градусів або нижче -20 градусів – намагайтеся виймати телефон з сумки або кишені тільки в разі гострої необхідності.
4. Ви ставите його на зарядку на всю ніч
Експерти стверджують, що заряджати телефон до 100% шкідливо для акумулятора. Намагайтеся виймати зарядний пристрій, коли батарея заряджена до 95-96%. З цієї причини не рекомендується залишати телефон наніч на зарядці.
5. Ви чекаєте, коли телефон розрядиться до 0%, а потім – заряджаєте його до 100%
Літієво-іонні акумулятори, якими оснащено більшість телефонів останнього покоління, працюють краще за все, коли їх заряджають на 50-80%. Про це стверджує Шейн Броескі, засновник Farbe Technik – компанії з виробництва аксесуарів для зарядки акумуляторів.
6. Ви використовуєте неоригінальний зарядний пристрій
Цим грішать майже всі власники телефонів, особливо IPhone. Це не дивно, адже шнури до зарядного пристрою Apple дуже швидко перетираються, а нові вартують недешево. Незважаючи на це, намагайтеся не використовувати неоригінальні зарядні пристрої. В іншому випадку ви нашкодите акумулятору телефону, і він повільно, але вірно загине. Відомі також випадки, коли телефон вибухав при використанні “нерідних” зарядних пристроїв. Краще не ризикувати!
7. Ніколи не чистите пристрій
Згідно з дослідженнями, на телефоні накопичується набагато більше бактерій, ніж на кришці унітазу або в мисці у вашого домашнього улюбленця. Наприклад, виробник Apple рекомендує протирати гаджети м’якою ганчіркою без ворсу. Дезінфікувати телефон можна спеціальними пристроями з ультрафіолетовим випромінюванням або ваткою, змоченою в спирті. Не забувайте чистити порт для зарядки. Там може накопичуватися сміття з кишень, через що можуть виникнути проблеми із з’єднанням. Використовуйте зубочистку.
8. Ви тримаєте його в руках, коли ходите по вулиці
За статистикою, на частку всіх вуличних крадіжок припадає 40% крадіжок IPhone. Про це в минулому році повідомила Американська федеральна комісія із зв’язку. Тому небезпечно гуляти з телефоном в руках.
9. Ви не захищаєте телефон паролем
Завжди встановлюйте пароль для розблокування екрану. В іншому випадку злочинці вкрадуть вашу інформацію або скористаються вашим додатком для інтернет-банкінгу швидше, ніж ви встигнете схаменутися.
10. Ви дозволяєте всім додаткам використовувати функції геолокації
Даючи можливість додаткам постійно використовувати функцію визначення вашого місця розташування, ви тим самим власними руками губите свій телефон. Вона розряджає акумулятор і скорочує термін його служби в декілька разів. Увімкніть геолокацію тільки в тих додатках, де це дійсно необхідно.
11. Ви дозволяєте додаткам посилати вам повідомлення
Push-повідомлення також тримають телефон у режимі повної бойової готовності і вимагають постійного підключення до даних, виснажуючи цим акумулятор. Коли телефон отримує чергове повідомлення, дисплей загоряється, скорочуючи тим самим термін служби батареї.
Источник: http://from-ua.com
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