Все рубрики раздела
- 6 простых трюков, чтобы освободить место на iPhone!08:00
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Кілька порад для активних користувачів смартфонів22:21
- Торговые санкции США ударили по китайскому производителю смартфонов13:50
- В Донецке опять проблемы с Vodafone21:00
- Несколько вещей, которые следует сразу же отключить в новом смартфоне14:40
- Vodafone вводит новые тарифы в Украине: названы цены11:40
- Информация для тех, кто оставляет на ночь телефон возле кровати09:06
- «Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах18:55
6 простых трюков, чтобы освободить место на iPhone!
И с Вами случалась такая ситуация? Получилась превосходная фотография, а попытка ее сохранить не увенчалась успехом? Причина банальна — на устройстве места больше нет! Бывало? Конечно же! Затем...
Бывало? Конечно же! Затем мы начинаем судорожно удалять какие-то старые фотографии, а ведь все они имеют для нас определенную ценность.
Оказывается, увеличить память телефона можно не только с помощью удаления фотографий. Сегодня мы расскажем Вам о 6 трюках, которые позволят увеличить место хранения в Вашем IPhone!
1. Определите, чтo именно занимает больше всего места
Три вида больших файлов! Приложения, фотографии и сообщения.
Чтобы узнать, какие файлы занимают больше всего места на Вашем iPhone, выберите «Настройки» > «Основные» >»Хранение и использование сервиса iCloud»> «хранилище».
2. Загрузите фотографии на облачный сервис
Скорее всего, Вы обнаружите, что больше всего места занимают фотографии и видео. К счастью, можно решить и эту проблему.
Приложения, такие как »Google фотографии» или »Фотографии Apple» позволять Вам загрузить снимки на “облако”.
3. Управляйте своими сообщениями
Ваши цепочки текстовых сообщений могут начать занимать слишком много места.
Для этого можете использовать специальные программы, с помощью которых можно удалить все: от музыки до сообщений.
Другой вариант: настройки>сообщения, затем снимите флажок “Всегда сохранять сообщения”. Сообщения останутся на устройстве в течение 30 дней.
4. Управляйте Приложениями
Некоторые популярные приложения, такие как Facebook и Twitter, требуют очень много памяти.
Но совсем недавно, Twitter добавил кэш-функцию очистки. Перейдите в »приложение», нажмите меню>настройки>использование данных>Мультимедиа хранилищ, а затем отключите его.
5. Очистите Интернет-Кэш
Если Вы используете популярный веб-браузер Safari, он может использовать память для хранение данных и веб-истории. Чтобы очистить это, нажмите на «настройки», затем прокрутите вниз и найдите вкладку Safari, выбрав “Очистить историю и данные о сайтах”.
6. Трюки в iTunes
Это последний способ освободить пространство. Согласно »reddit», Вы можете освободить место на своем iPhone, просто снимая кино. Но не волнуйтесь, Вы не будете платить за аренду кино. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно?
Когда Вы решите скачать фильм, телефон будет автоматически освобождать место для большого файла. Когда Вы остановите процесс, то получите на смартфоне больше места.
Просто убедитесь, что Вы проверили наличие хранилища перед этим действием.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильный телефон, iPhone, советы
- Скандал: россияне подарили европейским лидерам телефоны с "трояном"
- ПРОДАЖИ IPHONE СТАЛИ РЕЗКО ПАДАТЬ
- В РФ выпустили iPhone для верующих за 4 750 долларов.
- Путин устроил ад на Донбассе и в своей стране
- "Хотел сказать лохи, но подобрал синоним" - признание Путина о россиянах всколыхнуло сети
- Циклон из России резко испортит погоду в Украине: синоптики уточнили прогноз
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- В Донецке памятник Пушкину превратили в мумию21:11
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ08:33
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- 6 простых трюков, чтобы освободить место на iPhone!08:00
- В Греции раскопали древнюю гробницу с сокровищами07:48
- В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины07:25
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Как нас может победить Россия19:17
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе