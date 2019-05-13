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Какие подсказки Ангела-Хранителя нас оберегают и предупреждают
Иногда случаются вещи, которые нам никак нельзя изменить. В таком случае многие говорят: «Это судьба, так угодно Господу». Возможно, в этом есть доля истины. Может быть, вас хочет уберечь от неприятностей Ангел-хранитель, он-то и перестраивает события.
Если правильно интерпретировать знаки судьбы, можно в некоторой мере предвидеть будущее. Ниже приведены 6 подсказок от Высших сил.
1. Если вы подписываете важный документ, но какая-то сила не даёт вам это сделать (роняет ручку, раскидывает бумаги), то, скорее всего, дело будет убыточным. По возможности отложите сделку, чтобы ещё раз проанализировать все плюсы и минусы.
2. Если вы куда-то спешите, но никак не можете выйти из дома спокойно (то забудете что-то, то какая-то авария случится в доме), значит, встречу или поездку лучше отложить. Если же остро надо ехать, поменяйте по возможности маршрут (например, личное авто смените общественным транспортом).
3. Если вы спотыкаетесь, казалось бы, на ровном месте, знайте, это знак грядущих неудач. Имеются трактовки, учитывающие правую ногу и левую, но все они сводятся, как правило, к одному – вам лучше отложить запланированное действие, особенно, если вы упали.
4.Когда просите Всевышнего о чем-то, внимательно проанализируйте окружающих и сложившуюся обстановку. Может быть, мимо вас проходит человек, который может помочь.
5. Многие не задумываются о таком знаке, как живая бабочка или божья коровка в квартире во время зимы. Это хороший знак, свидетельствующий о скорых переменах в лучшую сторону.
6.Также отличный знак – увидеть или поймать белое перышко. Ждите большого счастья и любви, если перо село прямо на вас. Если же оно направилось к другому человеку, не расстраивайтесь. Помните, что ваш Ангел-хранитель всегда с вами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ангел, приметы
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