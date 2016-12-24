"Ворованное нужно отдавать" - российский писатель об аннексии Крыма

24.12.2016 17:59

Российский писатель Виктор Шендерович заявил о необходимости вернуть "ворованный" Крым Украине. Такое мнение он высказал в интервью "Крым.Реалии".

"Что касается Крыма – тут моя позиция, разумеется, отличается от позиции Навального и Слабуновой. Ворованное надо отдать. То, что так получено – надо вернуть. Если ты, разумеется, планируешь возвратиться в легитимное поле, выйти из этой "серой" зоны", - говорит сатирик.

По его словам, президент РФ Владимир Путин усилил национализм в Крыму, чем может спровоцировать гражданскую войну после возвращения полуострова.

"Другое дело, что, к сожалению, Путин чудовищно раскачал ситуацию. В тот момент, когда все это начиналось, у условного Яроша был там один процент с небольшим, которым пугали русскую публику, из Останкино, что сейчас придет "Правый сектор" и перережет всех русских. Но, конечно, Путин чрезвычайно усилил национализм, националистические настроения, он сыграл на руку правым и националистам в Украине. И сегодня просто уйти после того, что случилось, означает спровоцировать насилие в Крыму, буквальную гражданскую войну, которой не было до прихода Путина. Были проблемы, были глупости, ошибки украинской власти и так далее. Но крови не было, не было войны", - считает Шендерович.

Писатель предположил, каким может быть вариант мирной деоккупации полуострова.

"Каким образом России уйти из Крыма, чтобы там не случилось поножовщины и гражданской войны? Как сделать, чтобы мирное население не пострадало, те люди, которые стали заложниками путинской лжи и путинской эйфории от этой вот "крымской весны"? Просто так встать и уйти сейчас и всем этим людям русским в Крыму сказать: "До свиданья, мы уходим, приятно оставаться" – я боюсь, что тут уже не ограничится лексикой и украинизаций языка", - говорит он.

Шендерович также назвал возвращение Крыма тяжелым и трудным вопросом.



