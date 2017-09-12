Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО

12.09.2017 07:59

Не верите? А вот многочисленные пациенты врача-реабилитолога Александра Шишонина, избавившиеся от тяжёлой гипертонии, а заодно от остеохонд­роза и прочих неприятностей, знают: лучше правильно крутить шеей, чем пить горстями таблетки от давления и жить в постоянном страхе инфаркта и инсульта.

Конечно, «вертеть шеей» нужно с умом. Для этого доктор Шишонин разработал уникальную методику («шейно-церебральная» терапия), которая при необходимости дополняется комплексом упражнений на реабилитационных приборах и подбором индивидуального термодинамического питания.

Убийца № 1 – атлант

АиФ:Александр Юрьевич, проблемы в шее и повышенное давление – какая между ними связь?

Александр Шишонин: С возрастом шейные позвонки смещаются (развивается остеохондроз) и пережимают сосуды, питающие головной мозг. Тот получает мало кислорода и даёт команду сердцу – увеличить силу и частоту сердечных сокращений. Давление повышается, и приток крови к мозгу увеличивается. Если серд­це слабое, не хочет усиленно работать, мозг отдаёт приказ ниже по рангу – сосудам-капиллярам: «Сжимайтесь!» Потому у гипертоников нередко холодные ноги. Если и капилляры не слушаются, мозг атакует почки: запрещает отводить воду, чтобы поддерживать давление в системе. По мере того как кислородное голодание мозга нарастает (остеохондроз же никто не лечит!), меняется биохимический состав крови, возрастает количество глюкозы – ведь надо же мозгу откуда-то брать питание! Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление артерий и вен шеи, давление придёт в норму самостоятельно и без препаратов!

-С чего вдруг этот зажим сосудов возникает?

-Остеохондроз связан с накоплением стрессовых и травматологических факторов в шее. Любое нервное потрясение сопровождается напряжением мышц шеи – нам хочется вжать голову в плечи, чтобы защититься. Реакция сформировалась эволюционно, ведь хищник хватает жертву обычно за шею. Возникает спазм мышц шейного и грудного отделов. Нарушаются микроциркуляция крови и питание окружающих тканей, межпозвонковые диски и связки ослабляются, и позвонки становятся нестабильны и сжимают сосуды. Постоянно накапливаются и микротравмы. Мы разработали высокоточную методику УЗИ, позволяющую видеть, насколько и где зажаты артерии. Чаще всего виновник всех бед – первый шейный позвонок атлант.

-Почему он?

- На него обычно приходится максимальная нагрузка, ведь именно он в связке с черепом вращает голову и с возрастом расшатывается. 70% гипертоников приходят с типичными жалобами: просыпаясь, чувствуют себя ужасно, в пять утра уже давление, а встанут, походят, и становится легче. А дело в том, что, когда человек спит, и особенно на высокой подушке, атлант смещается и зажимает сосуды. Когда же человек начинает ходить, ситуация немного исправляется. Бывает, что подвывих атланта с принятием вертикального положения не устраняется и тогда наступает гипертонический криз или инсульт.

-Как вы поняли, что всё дело в зловредном позвонке?

-Ещё в 2002 г. я задумался, как лучше помочь пациентам с грыжами межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника. Структура тонкая, сложная. Одно неверное движение рук мануальщика – человека можно навсегда оставить инвалидом. Мне удалось разработать мягкую методику, которая позволяет потихоньку проникать в место зажима мышц, снимать блокировку между позвонками и убирать болевой синдром. Плюс занятия на реабилитационных приборах. И пациенты со сложнейшими грыжами в шее начали выздоравливать. А люди это, как правило, пожилые. В какой-то момент они стали ко мне приходить и жаловаться: «Александр Юрьевич, что-то не так ты нас лечишь, плохо нам – вялые стали с утра, давления нет… Всю жизнь таблетки от гипертонии пили». И тут меня озарило: в шее ведь сосуды проходят. Значит, я их тоже освобождаю, а не только пережатые позвонками нервы. Кровоток улучшается, и мозг перестаёт заставлять сердце так сильно качать кровь. И я стал своим пациентам отменять таблетки от гипертонии. Моя любимая пациентка – Лидия Алексеевна Махонова, известнейший детский врач-онколог – попала ко мне в 86 лет. 4 года назад она была полностью обездвижена из-за тяжелейшей грыжи в шее, пила 15 препаратов от давления. Операция была противопоказана из-за возраста. Я начал с ней заниматься, она стала ходить, теперь не принимает таблетки, а давление 120/80! Недавно мы отметили её 90-летие. Я убедился: заболевания «гипертония» нет. Чаще всего это следствие шейного остеохонд­роза (только 5% гипертонии обусловлено опухолями надпочечников, щитовидки, патологиями почек). Но люди годами сидят на таблетках, дозы которых растут. Препараты крайне токсичны для сердца, мозга, почек. Итог печальный – 1 млн человек в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь. А нужно всего лишь устранить блокировку атланта, реже – другого шейного позвонка.

-Можно ли самому делать вашу известную гимнастику для шеи из Интернета?

-Да, но, если через месяц после занятий вам не стало существенно легче, стоит обратиться за профессиональной помощью. Возможно, позвонок или сосуд расположен нетипично. Значит, универсальный вариант не подходит.

-А диета разве не помогает?

-Зависит от того, сколько резервов задействовал организм, борясь с нарушенным кровотоком мозга. Иногда помимо смещения позвонков его затрудняют атеросклеротические бляшки в сосудах. Тогда необходимо подбирать и режим питания на основе биохимического анализа крови. Кстати, даже сливочное масло может быть не вредно пожилым. Нам часто приходится назначать его как полезный продукт. Наши пациенты называют такой курс восстановительного лечения прививкой от старости. Они чувствуют себя моложе, выносливее, сильнее.

Источник dawoman.