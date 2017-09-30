Все рубрики раздела
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье
Знаете ли вы минимальную продолжительность мытья рук, достаточную для того, чтобы очистить кожу от микробов? The Guardian сообщает, что специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании (RPS) досконально изучили этот вопрос.
Чтобы надежно очистить руки от микробов, мыть их нужно не менее 20 секунд. Именно такое время мытья рук рекомендуют специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании. Разумеется, мыть надо не только ладони, но и тыльную сторону кистей.
Важность мытья рук заключается, в частности, в том, чтобы снизить потребность в антибиотиках. Напомним, что распространенное использование антибиотиков во всем мире привело к проблеме адаптации микробов к столь сильному оружию и к выработке устойчивости к ним у некоторых видов опасных для человека микроорганизмов.
Эта проблема, перед которой бессильна современная наука, могла бы быть существенно снжена элементарной гигиеной. Если бы люди тщательно мыли руки, многие инфекции – в частности, до трети случаев диареи и около 16% инфекций дыхательных путей – можно было бы избежать.
Между тем, как показал опрос, проведенный специалистами RPS, большинство людей не следят за чистотой рук должным образом. Подавляющее большинство – 84% респондентов – моют руки менее рекомендованных 20 секунд, более половины (65%) вообще иногда забывают помыть руки перед едой, и еще половина не моет руки после того, как погладит животных (включая домашних питомцев).
В заключение – совсем уже убийственная статистика: 32% опрошенных не моют руки перед приготовлением пищи, и пятая часть всех респондентов (21%) далеко не всегда моет руки после посещения туалета. Всего в опросе приняло участие более двух тысяч человек.
Источник: ladyhealth.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, руки, мытье
- Приключения на пятую точку. Травматолог рассказал о безумствах пациентов
- Чтобы не расплавиться от жаркого солнца
- Каждая девятая женщина, заболевшая раком молочной железы, живет в Донецкой области
- В Донбассе решали - как вовремя разобраться с опухолями
- Донбасс переступил эпидпорог. Чего нужно бояться и как себя вести?
- Простой ларингит может довести ребенка до реанимации
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- В Кремле хотят заменить главаря ДНР проукраинской активисткой
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит