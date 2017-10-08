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Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»
Большинство тренеров по старинке объясняют, что при нагрузке в тканях накапливается "вредная" молочная кислота, которая и вызывает боль. Так ли это на самом деле? В пику тренерам, ученые говорят, что молочная кислота не имеет никакого отношения к боли в мышцах после тренировки.
Так от чего же эти бедные мышцы болят?
Молочная кислота
Любой орган для своей работы требует энергии, которую он извлекает из органических молекул в процессе дыхания. В результате питательные вещества расщепляются до углекислого газа и воды, а запасенная в них энергия идет на нужды клеток. Кислород для этих целей доставляется кровью.
Мышцы – не исключение из этого правила. Однако масса одной только четырехглавой мышцы бедра у среднего человека составляет 2-4 кг, а весь объем доступной крови – всего 1,5-2 литра. А ведь кровь нужна и всем другим органам, не только мышцам.
Поэтому, при интенсивной физической нагрузке, даже при максимальном наполнении мышц кровью, кислорода им все же не хватает. И в такой ситуации на помощь приходит резервный механизм получения энергии, при котором органические соединения расщепляются не полностью. Вместо углекислоты и воды образуется молочная кислота.
Накопление молочной кислоты в мышце может вызывать болевые ощущения, но исследования последних десятилетий показали, что главная причина “крепатуры“ совсем другая.
Синдром отсроченной мышечной боли
Научное название крепатуры – “синдром отсроченной мышечной боли“, поскольку возникает она не сразу, а на следующий день или даже через день после тренировки. Это уже должно навести на подозрения: ведь молочной кислоты больше всего в мышцах сразу после нагрузки, а затем она довольно быстро расщепляется печенью.
Кроме того, крепатура зависит не от интенсивности тренировок, а от типа нагрузки. Сильнее всего она в тех случаях, когда мышца растягивается под нагрузкой.
Воспаление
Напряжение мышцы всегда приводит к тому, что в ней образуются микротравмы. Обязательный ответ организма на такие микротравмы – воспаление. В мышцу мигрируют иммунные клетки, которые очищают зону травмы от поврежденных структур и стимулируют регенерацию мышечных волокон. А воспаление вызывает боль. Именно воспалительный процесс является причиной боли при крепатуре.
Такие микротравмы и связанное с ними воспаление не имеют ничего общего с растяжением или другими повреждениями мышцы. При микротравме разрушается одна-две клетки (это сотые доли миллиметра). Одна клетка в одной части мышцы, другая в другой, еще две в третьей – получаем крепатуру. А вот если повреждается сразу большой участок мышцы (несколько миллиметров или даже сантиметров) – то это растяжение. И причины этих явлений разные: микротравмы – норма при мышечной работе, растяжение же возникает как следствие чрезмерной нагрузки.
Когда нагрузки небольшие, микротравм мало, воспаление проходит незаметно. Когда нагрузки большие, микротравм много, воспаление захватывает всю мышцу и сопровождается болью.
Что делать?
Воспаление ни в коем случае нельзя подавлять: оно жизненно необходимо. Воспалительные клетки очищают мышцу от поврежденных клеток и выделяют специальные регуляторные вещества, стимулирующие восстановление и рост мышцы.
Нагружать мышцу при крепатуре также нежелательно. Это может помешать нормальному ее восстановлению. В результате вместо мышечных волокон на месте микротравм возникнут микрошрамы (правильнее говорить – фиброзные образования). Это лучше избегать.
Так что идеальный вариант для мышцы при крепатуре – отдых. Не помешает также теплая ванна, легкий массаж, очень мягкая разминка. И тогда природа идеально сделает свою работу: воспаление закончится, боль пройдет, мышца полностью восстановится и будет готова к новым нагрузкам.
Источник: kontrakty.ua
Теги: Донбасс, мышцы, боль, тренировка
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