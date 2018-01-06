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Пять главных принципов правильного питания
Лучше любой диеты. Диетолог-консультант по правильному питанию, тренер по здоровому образу жизни Лора Филипова поделилась своими ключевыми правилами ЗОЖ, о котором сейчас не говорит только ленивый, передает Ивона.
Информации настолько много и часто она такая противоречивая, что человеку, который только становиться на этот путь, бывает очень сложно разобраться и понять с чего же начать.
Мы решили упростить вам задачу и выделили основные 5 пунктов, которые очень помогут новичкам.
1.Начните есть 4-5 раз в день – завтрак, обед, ужин + 1-2 перекуса
Проанализируйте свой день и количество приемов пищи. Очень важно, чтобы наш организм получал “топливо“ для своей работы регулярно! Тогда все обменные процессы пойдут быстрее и с лишними килограммами справится будет легче.
2.Небольшие порции
Из первого правила вытекает второе – соблюдая режим приема пищи, вы страхуете себя от приступов сильного голода и шансы объесться у вас намного меньше. Порция должна быть небольшая. Для женщин это около 300-350 гр за один прием, у мужчин – до 450-500 гр. Чем больше порция, тем больше вероятность жировых отложений.
3.Пейте свою норму воды в день
Взрослый человек с умеренной физической нагрузкой и в умеренно теплом климате выделяет в сутки около 2,5 л воды (моча, пот, дыхание…). Около 1 л организм получает из твердой пищи и остальные 1,5 л нужно пить. Это может быть и чай, и компот, НО основной объем все же должна занимать чистая питьевая вода. Вода нужна нашему организму физиологически – с ее помощью протекают все процессы в организме. В среднем свою норму воды можно посчитать по формуле 30 мл * вес в кг. Летом и у людей с высокой физической активностью потребность в воде может быть выше.
Начинайте каждое утро с 1-2 стаканов теплой воды
4. Пересмотрите продукты, которые составляют основу вашего рациона
Очень важно, чтобы преимущественно это были полезные для организма продукты, цельные, богатые ценными белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Именно такие продукты дают нам энергию, силу, заряд бодрости! Помните, чем качественнее топливо, тем лучше и без сбоев работает весь механизм. Тело – это наша машина для ежедневных действий. Старайтесь избегать сильно промышленно обработанных продуктов, таких как колбасы, полуфабрикаты и т.п. Чем больше степень обработки продукта, тем меньше пользы в нем осталось.
Основу питания должны составлять цельные крупы и злаковые, овощи и фрукты, нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочная и кисломолочная продукция.
5. Минимизируйте сахар, кондитерские изделия и фаст-фуд
В этих продуктах нет ничего полезного! Вот совсем ничего! Они только раздражают вкусовые рецепторы и еще больше провоцируют вас поесть. Исключив такой пищевой мусор, вы заметите, что лишний вес начинает уходить, а самочувствие улучшается.
Очень важный пункт – 6
Он уже не относиться к питанию, но является важной частью здорового образа жизни, где каждый кусочек важен и все вместе они складывают пазл здорового и стройного человека. Это физическая активность.
Двигаться нужно много и регулярно. Не зря, движение – основа всей жизни. Выберете себе вид спорта и ходите в клуб, бегайте в парке, плавайте в бассейне, танцуйте дома под музыку, ходите по ступенькам, смотрите и повторяйте комплексы упражнений в интернете…. Вариантов множество! Главное, чтобы вам нравилось.
Если вы будете через силу заставлять себя, например, бегать по утрам, то вас хватит ненадолго. Это та же история, что и со строгими диетами – все рано или поздно с них “срываются“. И результаты таких “срывов“ печальные.
Теги: Донбасс, здоровье, физическая активность, питание, диета, фастфуд, продукты
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