Учёные раскрыли причину хронической усталости

21.03.2018 09:30

Синдром приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела.



Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что к возникновению синдрома хронической усталости влекут дефицит йода и нарушения в работе щитовидной железы.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.



Из публикации журнала Frontiers in Endocrinology МедикФорум смог узнать о деталях научного расследования. У 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, были взяты образцы крови, которые сравнили с биоматериалами здоровых добровольцев.



Оказалось, что в группе с синдромом многие пациенты отличались пониженной выработкой двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). Одновременно с этим у них наблюдались высокие доли другого гормона, тиротрoпина.



Т3 и Т4 обеспечивают энергетический баланс в организме, синтез белка и витамина А, а также регулируют моторную функцию кишечника и менструальный цикл, отвечают за работу центральной нервной системы. Нормальная выработка тиротрoпина при этом важна, так как этот гормон регулирует активность двух предыдущих.



Ученые полагают, что рассогласованность в производстве этих гормонов может быть связана с недостатком йода или отклонениями в функциях щитовидной железы.