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Учёные раскрыли причину хронической усталости
Синдром приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела.
Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что к возникновению синдрома хронической усталости влекут дефицит йода и нарушения в работе щитовидной железы.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.
Из публикации журнала Frontiers in Endocrinology МедикФорум смог узнать о деталях научного расследования. У 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, были взяты образцы крови, которые сравнили с биоматериалами здоровых добровольцев.
Оказалось, что в группе с синдромом многие пациенты отличались пониженной выработкой двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). Одновременно с этим у них наблюдались высокие доли другого гормона, тиротрoпина.
Т3 и Т4 обеспечивают энергетический баланс в организме, синтез белка и витамина А, а также регулируют моторную функцию кишечника и менструальный цикл, отвечают за работу центральной нервной системы. Нормальная выработка тиротрoпина при этом важна, так как этот гормон регулирует активность двух предыдущих.
Ученые полагают, что рассогласованность в производстве этих гормонов может быть связана с недостатком йода или отклонениями в функциях щитовидной железы.
Теги: Донбасс, здоровье, причины, усталость
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