Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Учёные раскрыли причину хронической усталости

21.03.2018 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Учёные раскрыли причину хронической усталости

Синдром приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела.

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что к возникновению синдрома хронической усталости влекут дефицит йода и нарушения в работе щитовидной железы.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.

Из публикации журнала Frontiers in Endocrinology МедикФорум смог узнать о деталях научного расследования. У 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, были взяты образцы крови, которые сравнили с биоматериалами здоровых добровольцев.

Оказалось, что в группе с синдромом многие пациенты отличались пониженной выработкой двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). Одновременно с этим у них наблюдались высокие доли другого гормона, тиротрoпина.

Т3 и Т4 обеспечивают энергетический баланс в организме, синтез белка и витамина А, а также регулируют моторную функцию кишечника и менструальный цикл, отвечают за работу центральной нервной системы. Нормальная выработка тиротрoпина при этом важна, так как этот гормон регулирует активность двух предыдущих.

Ученые полагают, что рассогласованность в производстве этих гормонов может быть связана с недостатком йода или отклонениями в функциях щитовидной железы.



Теги: Донбасс, здоровье, причины, усталость
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх