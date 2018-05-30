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Здоровый сон: какая поза правильная
В состоянии сна мы проводим одну треть своей жизни. И что очень важно, сон — это время, когда организм находится в покое. Дыхание и сердечная деятельность замедляются, расслабляются мышцы и выключается сознание. Но чтобы организм отдохнул «на все сто», спать надо «по науке». Самое главное в этом деле — правильная поза. Итак, взвешиваем плюсы и минусы популярных вариантов!
Здоровый сон: какая поза правильная?
Сон на животе
Преимущества
- На животе легче заснуть. Поэтому данная поза считается самой удобной, но отнюдь не самой полезной.
- Врачи считают, что стоит спать в такой позе, если вы испытываете дискомфортное состояние в органах пищеварения. Сон на животе помогает уменьшить неприятные ощущения.
К сожалению, на этом преимущества сна на животе заканчиваются, и начинаются недостатки.
- Если мы ложимся на живот, то поворачиваем голову на бок. В этот момент изгибается и сдавливается одна из позвоночных артерий. Из-за этого нарушается кровоснабжение мозга.
- Во время сна на животе легкие не в состоянии полностью расправиться, грудная клетка сдавливается. Это затрудняет дыхание.
- Сон на животе может повлечь проблемы сексуального характера. Причем и у женщин, и у мужчин. Происходит это из-за того, что собственный вес тела давит на внутренние органы. Это нарушает кровообращение в нижней части живота. А кровообращение напрямую влияет на сексуальное здоровье.
- Спать на животе не рекомендуют не только сексологи, но и косметологи! Из-за такого положения во сне раньше появляются морщины на лице (чаще в носогубной области). Также женщины рискуют приобрести нежелательные складки и морщинки на груди, от которых сложно избавиться. У любителей спать на животе чаще проявляется отечность лица по утрам.
Сон на боку
Поза на боку считается самой естественной. Недаром по-другому ее называют поза «зародыша» или «эмбриона». Тибетские специалисты утверждают, что сон на левом боку способствует продлению жизни. А йоги считают, что сон на левом боку обладает согревающим эффектом, а на правом — охлаждающим.
Преимущества
- Данная поза подходит для тех, у кого болит поясница. Когда мы лежим на боку, наш позвоночник приобретает естественные изгибы и спина отдыхает.
- Поза «эмбриона» помогает снизить неприятные ощущения при несварении и изжоге.
- Также данная поза помогает справиться с храпом.
Недостатки
- После сна на боку могут появиться боли в шейном отделе позвоночника.
- Людям, страдающим гипертонической болезнью, нежелательно спать на левом боку.
- Данное положение оказывает лишнюю нагрузку на сердце.
- Когда мы спим на боку, мы рискуем приобрести морщины на той стороне лица, которой касаемся подушки во время сна.
Сон на спине
Эта поза считается самой благоприятной. Вот ее основные достоинства.
- Спать в таком положении рекомендуют людям, страдающим сколиозом.
- При травмах спины спать в такой позе комфортнее всего — происходит расслабление всех мышц и снятие напряжения.
- Самая полезная поза для кожи. Лежа на спине, мы не соприкасаемся лицом с подушкой.
- Сон на спине — лучший вариант для гипертоников. В этой позе оказывается равномерная нагрузка на сердце.
Противопоказана данная позиция тем, кто храпит и страдает апноэ во сне.
Главное: выбирая позу для сна, уделите особое внимание положению шеи. Необходимо, чтобы кровь беспрепятственно проходила к головному мозгу. В этом — залог спокойного и здорового сна
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 7ya.ru
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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