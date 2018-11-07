Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств

07.11.2018 08:48

Во время простуды нужно пить много жидкости.



Медики назвали напитки, которые избавят от первых симптомов простуды.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Минеральная вода с молоком



Этот напиток следует приготовить в пропорции 1: 1 и следует употреблять в подогретом виде. В случае, если у человека слишком раздраженное горло, у него также можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.



Чай с эхинацеей



Это средство является очень известным, поскольку способен, не только укреплять организм, но и поддерживать его в тонусе.



Напиток с шиповником



По мнению специалистов, этот продукт содержит огромное количество витамина С, который необходим при борьбе с простудными заболеваниями.



Узвар



Высушенные фрукты содержат в себе те же полезные вещества, что и свежие. Поэтому, употребляя компот из сухофруктов можно значительно активизировать иммунную систему организма и направить ее на борьбу с вирусами.



По словам медиков, во все эти напитки можно добавить мед и лимон. Однако, делать это нужно только после того, как напиток немного остыл.