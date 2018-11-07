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Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств
Во время простуды нужно пить много жидкости.
Медики назвали напитки, которые избавят от первых симптомов простуды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Минеральная вода с молоком
Этот напиток следует приготовить в пропорции 1: 1 и следует употреблять в подогретом виде. В случае, если у человека слишком раздраженное горло, у него также можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Чай с эхинацеей
Это средство является очень известным, поскольку способен, не только укреплять организм, но и поддерживать его в тонусе.
Напиток с шиповником
По мнению специалистов, этот продукт содержит огромное количество витамина С, который необходим при борьбе с простудными заболеваниями.
Узвар
Высушенные фрукты содержат в себе те же полезные вещества, что и свежие. Поэтому, употребляя компот из сухофруктов можно значительно активизировать иммунную систему организма и направить ее на борьбу с вирусами.
По словам медиков, во все эти напитки можно добавить мед и лимон. Однако, делать это нужно только после того, как напиток немного остыл.
Теги: Донбасс, простуда, медицина, лекарства
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