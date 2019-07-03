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Как правильно чистить уши
Несколько фактов об ушной сере.
Ушная сера – вещество в ушном канале, которое выполняет ряд важных функций. Прежде чем взять ватную палочку для чистки ушей, прочитайте данную статью, в которой рассказываются интересные факты об ушной сере и то, почему она нам необходима, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Ушная сера имеет восковую текстуру, является сочетанием выделений (в основном сало и пот), смешанных с мёртвыми клетками кожи, волос и пыли.
Существует два типа ушной серы. В первом случае это сухая сера – серого цвета и шелушащаяся, во втором – более влажная, напоминающая коричневый мёд. Ваш тип серы зависит от генетики.
Сера держит наши уши в чистоте. Ушная сера максимально защищает ушные каналы от «посторонних предметов», таких как пыль, вода, бактерии, а также инфекции.
Защита от зуда. Сера смазывает внутренность уха, предотврvegetarianащая его от сухости и зуда.
Уши — орган, приспособленный к самоочищению. И пытаться прочищать уши от серы при помощи ватных палочек или каких-либо других инструментов – на деле загонять серу в глубину ушного канала, что может привести к проблеме со здоровьем.
Вместо ватных палочек рекомендуется избавляться от серной закупорки следующим образом: закапайте в ухо капельки тёплой воды с солевым раствором из шприца или пипетки. В случае, если закупорка не уходит – обратитесь к врачу.
Теги: Донбасс, здоровье, уши
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