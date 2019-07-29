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Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день
Как выяснилось, ежедневное потребление синеньких благоприятно влияет на состояние здоровья. Что стоит знать об этом овоще, сообщает from-ua.
Баклажаны содержат минимум калорий, поэтому являются диетическим продуктом. Это настоящая находка для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Кроме того, баклажан содержит в себе массу полезных веществ, которые позитивно влияют на систему ЖКТ и здоровье в целом.
Баклажаны насыщены калием, что позитивно отражается на работе сердца и сосудов, а также кровеносной системы.
За счет клетчатки синенькие не только помогают похудеть, но и избавиться от зашлакованности и нормализовать обмен веществ.
Эти овощи содержат в своем составе никотиновую кислоту, поэтому их нужно обязательно есть тем, кто принял решение бросить пагубную привычку. После употребления синеньких мозг получает сигнал о получении дозы никотина и курить будет хотеться меньше.
Благодаря железу, содержащемуся в баклажанах, у вас никогда не будет проблем с кроветворением и уровнем гемоглобина.
Медь, входящая в состав баклажанов, укрепляет иммунные клетки и защищает ваш организм от инфекций.
Баклажаны насыщают организм веществами, которые борются с лишней солью, поэтому помогают нормализовать водно-солевой баланс в организме.
Они очищают кровь от холестериновых клетки эффективно снижают уровень холестерина. Баклажаны — одни из немногих овощей, которые не теряют полезных свойств после термической обработки.
Зачастую баклажаны присутствуют в рационе людей, которые страдают атеросклерозом, анемией и подагрой. Они выступают в качестве вспомогательного вещества для лекарственных средств.
Теги: Донбасс, здоровье, овощи, баклажан
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