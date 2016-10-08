Астрологический прогноз с 8 по 14 октября

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ОВЕН
На этой неделе будьте осторожнее: бездумная активность скорее повредит, чем поможет преуспеть. Важные дела и встречи могут не по вашей вине срываться или откладываться. Найдите способ провести освободившееся время с толком.
ТЕЛЕЦ
Творческое время, когда многие из вас смогут нестандартно выразить себя. Вы преуспеете в областях, где успех связан с пониманием желаний больших групп людей. Эта же черта может превратить вас и в общественных активистов.
БЛИЗНЕЦЫ
Довольно успешная неделя. Большую её часть вы сможете двигаться кратчайшим путём ко всем своим намеченным целям. Только не спешите, тщательнее обдумывайте свои слова и поступки.
РАК
Начало недели - очень благоприятное время. Можно рассчитывать на признание за уже достигнутые успехи. Но и для старта новых дел момент подходящий, в том числе и сопряжённых с финансовым риском.
ЛЕВ
Понедельник и вторник - отличные дни, когда в большинстве начинаний вам обещает сопутствовать удача. А вот в среду есть опасность утратить почву под ногами. Многие из львов будут увлекать.
ДЕВА
Большая часть недели для вас благоприятна. Во вторник необходимо быть осторожными, и даже если в этот день вас посетят яркие мысли, то лучше их немного придержать.ся нереалистичными планами.
ВЕСЫ
Некоторые представители этого знака будут ставить во главу угла интересы других. Но только не давайте себя в обиду. Скоро ситуация изменится, вы сможете действовать более решительно и не упустите своего.
СКОРПИОН
В условиях острого соперничества вы добьётесь несравнимо больших успехов, чем работая в спокойном режиме. Не бойтесь мыслить дерзко и высказывать свои мысли - до мечты сейчас гораздо ближе, чем кажется.
СТРЕЛЕЦ
В начале новой недели вы можете столкнуться с трудностями. Отнеситесь к ним как к своего рода экзаменам и постарайтесь проявить себя по максимуму.
КОЗЕРОГ
Сложно представить организационную задачу, с которой вы не сумели бы справиться. Только постарайтесь в выходные не слишком организовывать своих близких.
ВОДОЛЕЙ
Период с понедельника по среду необходимо провести максимально собранно, а план своих действий лучше составить заранее. Можно рассчитывать на приятные новости, в том числе и связанные с финансами.
РЫБЫ
Многие из вас могут стремиться что-то изменить в своей жизни, и в частности в карьере. Что ж, это хороший момент. Времяпровождение в семейном кругу будет весёлым.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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