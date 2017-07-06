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Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?
Современные люди мало что знают о традициях, поверьях и исконной культуре. Несмотря на то, что раньше все это передавалось из поколения в поколение, с каждым годом все утрачивается и забывается. В этой статье мы ознакомим вас с древнеславянским гороскопом, где вместо привычных знаков Зодиака, всем заправляют славянский боги.
Мороз (24.12 – 30.01)
Появившиеся на свет люди в этот период имеют покровителя под названием Чернобог и Мороз. Люди холодны и расчётливы, характер может быть твердым. Они никогда не дают себя в обиду и не обращают внимание на тех, кто их обижает.
Велес (31.01 – 28.02)
Люди под таким покровителем не обделены удачей, они беззаботны и мудры. Порой они видят человека насквозь, в постели являются хорошими любовниками.
Макошь (1.03 – 31.03)
Представители этого покровителя чувствительны, любят тепло и домашних уют. Никогда не оставляют близких без помощи. Удачный день для них — пятница.
Жива (1.04 – 30.04)
Женщины, появившиеся на свет в этот период, отличаются грациозностью, они невероятно красивы и удачливы. Многие из них наделены особым даром и могут лечить людей.
Ярила (1.05 – 14.05)
Бог покровительствует настоящими воинами и тружениками. Такие люди всегда стремятся к победе и никогда не упускают своей цели. Они бывают страшны в гневе, но в глубине души все равно остаются добрыми и любящими.
Леля (15.05 – 2.06)
Это настоящая богиня счастья и красоты. Такие девушки обладают хорошим чувством юмора, если они любят, то это навсегда. Наделены необычайным обаянием.
Изок (3. 06 – 6.07, 24 июня в эту дату не входит)
Люди под этим покровителем отличаются беззаботностью и подвижностью, порой бывают ленивы и не желают меняться. По жизни они всегда добиваются того, чего желают. Рядом с ними должен быть человек, который смог бы направлять их в правильную сторону.
Иван Купала (24.06)
Представители этого дня очень ласковы и надежны, они стремятся создавать крепки и любящие семьи. Порой их может привлекать что-то потустороннее и мистическое. Несмотря на свою сентиментальность, они хозяйственны.
Лада (7.07 – 31.07)
Не удивительно, что такие люди являются настоящими ценителям домашнего уюта. Они не могут жить там, где нет любви и комфорта. Порой бывают капризными, тем самым заставляют противоположный пол сражаться за их внимание.
Зарев (1.08 – 28.08)
Бог молний и грома наделяет людей сильными чертами. Из них выходят хорошие руководители, они с радостью помогают близким и знакомым если это необходимо. Единственное, что может помешать им в жизни – так это гордость.
Сева (29.08- 13.09)
Дети рождаются добрыми и покладистыми. Многие из них нуждаются в постоянном комфорте и покое, порой они боятся совершить что-то новое. Не доверяют другим людям, могут тревожиться по пустякам.
Рожаница (14.09- 27.09)
Такие люди имеют очень тонкую натуру, они любят все красивое и гармоничное. Ценят творчество и культуру. В общении с другими людьми никогда не испытывают трудности.
Сварожич (28.09- 15.10)
С детства люди стремятся заниматься каким-то искусством. За милой улыбкой скрывается очень наблюдательная натура. В жизни очень часто приходится за что-то сражаться.
Морена (16.10 – 8.11)
Люди под этим покровительством порой обладают какой-то страшной силой. Несмотря на серьезность ситуаций, они сохраняют спокойствие. Могут играть со смертью, частая профессия – хирурги.
Зима (9.11 -28.11)
Это своевольные натуры, которые никогда не будут кому-то подчиняться. Во всем они пытаются найти какой-то смысл, выступают за справедливость. Семейная жизнь стоит на первом месте, в ней они готовы проявлять постоянную заботу и внимание.
Карачун (29.11 — 23.12)
Это талантливые и богатые фантазией люди. Они постоянно находятся в поиске себя, могут замыкаться, порой бывают угрюмыми. В компаниях отличаются повышенным чувством юмора
Источник: https://mirkrasoty.life/
Теги: Донбасс, гороскоп, язычество, традиции
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