Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?

06.07.2017 12:15

Современные люди мало что знают о традициях, поверьях и исконной культуре. Несмотря на то, что раньше все это передавалось из поколения в поколение, с каждым годом все утрачивается и забывается. В этой статье мы ознакомим вас с древнеславянским гороскопом, где вместо привычных знаков Зодиака, всем заправляют славянский боги.

Мороз (24.12 – 30.01)

Появившиеся на свет люди в этот период имеют покровителя под названием Чернобог и Мороз. Люди холодны и расчётливы, характер может быть твердым. Они никогда не дают себя в обиду и не обращают внимание на тех, кто их обижает.

Велес (31.01 – 28.02)

Люди под таким покровителем не обделены удачей, они беззаботны и мудры. Порой они видят человека насквозь, в постели являются хорошими любовниками.

Макошь (1.03 – 31.03)

Представители этого покровителя чувствительны, любят тепло и домашних уют. Никогда не оставляют близких без помощи. Удачный день для них — пятница.

Жива (1.04 – 30.04)

Женщины, появившиеся на свет в этот период, отличаются грациозностью, они невероятно красивы и удачливы. Многие из них наделены особым даром и могут лечить людей.

Ярила (1.05 – 14.05)

Бог покровительствует настоящими воинами и тружениками. Такие люди всегда стремятся к победе и никогда не упускают своей цели. Они бывают страшны в гневе, но в глубине души все равно остаются добрыми и любящими.

Леля (15.05 – 2.06)

Это настоящая богиня счастья и красоты. Такие девушки обладают хорошим чувством юмора, если они любят, то это навсегда. Наделены необычайным обаянием.

Изок (3. 06 – 6.07, 24 июня в эту дату не входит)

Люди под этим покровителем отличаются беззаботностью и подвижностью, порой бывают ленивы и не желают меняться. По жизни они всегда добиваются того, чего желают. Рядом с ними должен быть человек, который смог бы направлять их в правильную сторону.

Иван Купала (24.06)

Представители этого дня очень ласковы и надежны, они стремятся создавать крепки и любящие семьи. Порой их может привлекать что-то потустороннее и мистическое. Несмотря на свою сентиментальность, они хозяйственны.

Лада (7.07 – 31.07)

Не удивительно, что такие люди являются настоящими ценителям домашнего уюта. Они не могут жить там, где нет любви и комфорта. Порой бывают капризными, тем самым заставляют противоположный пол сражаться за их внимание.

Зарев (1.08 – 28.08)

Бог молний и грома наделяет людей сильными чертами. Из них выходят хорошие руководители, они с радостью помогают близким и знакомым если это необходимо. Единственное, что может помешать им в жизни – так это гордость.

Сева (29.08- 13.09)

Дети рождаются добрыми и покладистыми. Многие из них нуждаются в постоянном комфорте и покое, порой они боятся совершить что-то новое. Не доверяют другим людям, могут тревожиться по пустякам.

Рожаница (14.09- 27.09)

Такие люди имеют очень тонкую натуру, они любят все красивое и гармоничное. Ценят творчество и культуру. В общении с другими людьми никогда не испытывают трудности.

Сварожич (28.09- 15.10)

С детства люди стремятся заниматься каким-то искусством. За милой улыбкой скрывается очень наблюдательная натура. В жизни очень часто приходится за что-то сражаться.

Морена (16.10 – 8.11)

Люди под этим покровительством порой обладают какой-то страшной силой. Несмотря на серьезность ситуаций, они сохраняют спокойствие. Могут играть со смертью, частая профессия – хирурги.

Зима (9.11 -28.11)

Это своевольные натуры, которые никогда не будут кому-то подчиняться. Во всем они пытаются найти какой-то смысл, выступают за справедливость. Семейная жизнь стоит на первом месте, в ней они готовы проявлять постоянную заботу и внимание.

Карачун (29.11 — 23.12)

Это талантливые и богатые фантазией люди. Они постоянно находятся в поиске себя, могут замыкаться, порой бывают угрюмыми. В компаниях отличаются повышенным чувством юмора

Источник: https://mirkrasoty.life/







