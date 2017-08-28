ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ

28.08.2017 16:45

Овен

На этой неделе многим овнам повезет сорвать большой куш. Но звезды говорят, что придет награда из зарубежья, тем, кто работает с иностранцами. Хорошо заработать смогут и люди, продающие хенд-мейд, страховщики, и люди работающие в рекламе. Но фанатеть от прибыли не стоит, потому что деньги как придут, так и уйдут. Делайте вид, что все проходит обычно.

Стоит обратить внимание и на отдых, найти время между завоеваниями вершин для другой стороны своей жизни. Например, эмоции стоит держать в узде, обижать и критиковать людей не следует. Если имело место обещание, его нужно выполнить.

Телец

Бумажную работу нужно будет отложить до лучших времен. Все остальные дела пройдут успешно. Не стоит бояться требовать от людей тех условий, которые вам необходимы: звезды помогут добиться цели.

На этой неделе было бы неплохо уехать в отпуск: положительные эмоции, тишина и покой крайне необходимы этому знаку зодиака. Особенно сыграло бы на руку тельцам такая поездка в том случае, если они одиноки. Вполне вероятны романтические встречи. Однако если отпуска не видать, а поездка предстоит в качестве командировки, и тельцы имеют пару, стоит быть осторожными со случайными искушениями, и помнить о своем статусе.

Близнецы

Для этой недели у близнецов характерно укрепление финансовой стабильности и увеличение капитала. Но усталость никуда не денется, и стоит уделить себе внимание, отдохнув столько, сколько требует организм. Проводить отдых лучше с семьей под одной крышей.

В конце недели стоит уделить внимание своей второй половине, иначе возможен конфликт. Такое бывает часто у тех близнецов, которые не проявляют своих чувств.

Рак

Самоутверждение и самореализация – два кита, которые будут влечь за собой представителей данного знака зодиака. Мечты начнут превращаться в реальность, только если раки обозначат конечный пункт своего перемещения. Полностью видеть карту и следовать за ней, преодолевая пункт за пунктом – вот задача на эту неделю.

Больше конкретики не помешает, а мечты о «больших деньгах» это достаточно расплывчатая мечта. Не надо рассчитывать на помощь других людей, свои проблемы решать за другой счет не самый лучший вариант. У раков есть все шансы добиться успеха в выбранной сфере. Стоит лишь решить для себя, как должна выглядеть реализованная цель. Звезды рекомендуют ракам брать все под свой контроль и не доверять чересчур болтливым людям.

Лев

Штиль дома, порядок на работе, успевание во всех делах – прогноз на эту неделю для львов. Однако конце недели внутренне чутье подскажет, что-то здесь не так, в этом затишье. И львы окажутся правы: на работе возможно кто-то плетет мелкие интриги. А дома назревает буря вокруг темы любви и финансов.

Звезды напоминают львам, что об удовольствиях забывать не стоит, Нервный срыв никому не нужен. На этой неделе львы могут позволить себе накупить сладостей и как следует отдохнуть. Но только после того, как все поставленные задачи будут выполнены.

Дева

Поспешишь – людей насмешишь. Девам следует помнить об этом на этой неделе. В начале все будет превосходно, мысли о шопинге, денежные поступления и любовная идиллия к середине недели сменится подозрением всех вокруг.

Осторожно с эмоциями. В свете собственных амбиций, споры с руководством не сулят ничего хорошего. Спокойствие, только спокойствие. В отношениях с любимыми тоже нужно быть осторожнее, не говорить обидных слов и не пороть горячку.

Весы

Знакомы окажут весам добрую услугу на этой неделе. Благодаря связям получится устроится на хорошую работу или подработку. Любые начинания будут иметь успех. Но кроме этого, весам и самим не нужно прятать свои способности: если весы проявят инициативу и начнут сами оказывать услуги или консультации, им удастся монетизировать свои навыки.

Вполне вероятно появление на горизонте сразу нескольких проектов. Весам стоит отдать предпочтение тому, который вызывает доверие и чувство комфорта. Та работа, которая доставляет удовольствие, принесет прибыль.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе захочется скрыться от всех, и побыть в одиночестве. Даже если отпуск остался позади, желание находится подальше от дел и семьи не оставят мысли скорпионов. Если есть возможность, нужно реализовать хотя бы отчасти их. Достаточно будет просто поговорить с друзьями, послушать громко музыку, съездить на рыбалку, что угодно. Только бы разгрузить мозг.

В середине недели будьте начеку: предстоит принять важное решение – получить крупную сумму и все риски повесить на себя, или остаться с имеющимся бюджетом, но с покоем в голове. Решать скорпионам, но звезды советуют воздержаться от рисков.

Стрелец

Попросить помощи у близких в решении бытовых трудностей стрельцам не захочется. Зато они попробуют повесить всю ответственность на других, но такой вариант обернется неудачей. Потребительское отношение в интонации будет разоблачено, и стрельцам придется столкнутся с обидами.

Проекты, давно ждущие своего звездного часа, стоит запустить, даже если не все детали проработаны. Все доработается по ходу дела. Потому что так оттягивать важный момент можно еще долго, а на этой неделе стрельцам гарантирован успех в начинаниях.

Козерог

Каждодневные траты рекомендуется приостановить. Брать деньги у близких – для козерогов не лучший вариант на этой неделе, если вы не хотите быть заподозренным в корысти. Серьезные разговоры с начальством по поводу повышения, лучше отложить до осени.

Должны кому-то, отдайте. Вам должны – не бойтесь напомнить о себе. Те деньги, которые должны были поступить вскоре, немного задержатся.

Водолей

Звезды рекомендуют данному знаку перестать транжирить свою зарплату на пустяки. Если есть долги или кредиты, сначала погасить их, а потом уже баловать себя безделушками.

Конкуренция возрастет, как в личной жизни, так и на работе. Будьте бдительны, вашу вторую половинку может увести человек, прикидывающийся другом. А на работе на ваше место метит кто-то еще.

Рыбы

Рыбам на этой неделе будет недоставать самодисциплины. На работе будет тяжело сконцентрироваться. Поддаваться временной лени не нужно. Стоит приходить на работу пораньше, пропускать частые перекуры с коллегами и заняться делом.

После работы звезды рекомендуют посещать лишь знакомые места, и отдыхать с любимыми. А те рыбы, которые серьезны в своих намерениях, могут даже начать знакомить своих половинок с родителями и делать предложение.

Автор статьи: Алина Шкода

Источник: http://zi.dn.ua