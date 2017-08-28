- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ16:45
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Какой мужчина вам нужен по знаку Зодиака07:32
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Астрологический прогноз с 19 по 25 августа21:40
- Худшие недостатки знаков Зодиака08:40
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
Самые депрессивные знаки Зодиака
Астрологи обозначили несколько самых несчастных Знаков Зодиака. Три представителя зодиакального круга обладают настолько тонкой душевной организацией, что просто не могут ужиться во враждебном и суетливом мире.
Знак Зодиака с врожденным синдромом жертвы
На третьем месте в списке самых несчастных Знаков Зодиака грациозно расположились Девы. Это довольно драматичный и нервозный Знак, который не умеет расслабляться и отвлекаться от суеты. Представители созвездия Девы очень любят возлагать на себя чрезмерную ответственность, прогибаясь под ее грузом.
Если бы не тяжелый характер, они бы с удовольствием разделили свое бремя с близкими людьми. Но увы, Девы провозглашают себя великомучениками, выбирая для себя роль жертвы на всю оставшуюся жизнь. Так как этот Знак — символ упорства, трудолюбия и справедливости, за удачу его представители хвататься не намерены. Они всего добиваются сами, правда, тяжелым и напряженным трудом.
Знак Зодиака с повышенной мнительностью
Люди, рожденные под Знаком Рака, крепко стоят на втором месте в параде самых несчастных представителей зодиакального круга. В силу врожденной чувствительности и сверхэмоциональности у Раков довольно много психологических проблем, основанных на комплексах и внутренних сомнениях. Только представители этого Знака могут так долго и упорно сомневаться в себе и своих силах, делая один шаг вперед и сразу же три назад. Они очень покладисты, но в то же время ужасно горды, что мешает влиять на людей и действовать, исходя из своих предпочтений. В семейной жизни представители Раков чаще всего несчастны, так как отвоевать главную роль в отношениях им не хватает сил.
Знак Зодиака, склонный к постоянному самобичеванию
Лидирующую позицию занимают представители Рыб, которые признаются, что вряд ли назвали бы себя счастливыми людьми. Имеются, конечно, и исключения. Но в основном представители зодиакальных Рыб — интроверты, углубленные в себя. Их бесконечный самоанализ часто перерастает в грубую самокритичность. Рыбы часто испытывают неуверенность в себе и сильно нуждаются в человеке, который смог бы восхищаться ими и подпитывать их внутренний мир, направляя в нужное русло.
Однако найти родственную душу Рыбам довольно сложно в силу своих астрологических особенностей. Представители этого Знака — творческие личности, неспособные мыслить приземленно и поверхностно, что вызывает конфликт интересов и приоритетов при общении. Именно поэтому большинство Рыб обречены на одиночество, а это для них страшнее смертной казни.
Берегите себя!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, психология, депрессия, знаки Зодиака
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной19:56
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Юнкер попытался снять розовые очки у Порошенко19:06
- И будет тут новая военная база России: жителей оккупированного Крыма шокировал приказ Минобороны РФ о принудительном выселении - крымчане в ужасе от российского беспредела18:42
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО17:49
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Кремлевская “хитрость” поможет Порошенко вернуть Донбасс: у Путина рассказали о “мягкой силе” Киева17:01
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы