В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж

27.12.2017 07:34

43-летняя астролог Василиса Володина поделилась датами, на которые ни в коем случае не стоит планировать свадьбу.

Учитывая, что сама Василиса счастливая мама и жена - многие девушки прислушиваются к её советам.

"Подарки астрологии иногда бывают «от противного». Например, знать дату, которая крайне неудачна для брака и не выйти в нее замуж, это тоже удача и большая!

На следующем слайде хит-парад отвратительных для брака дней в следующем году. Увы, есть и другие – очень плохие, совсем никудышние, просто плохие, плохонькие и так себе. Но самые ужасные эти. А хороших дней, как всегда, мало.

Но все, кто заинтересуется моим фильмом «Ключи года. 2018» узнают точно, насколько хорош или плох тот или иной день. Узнают и увидят, и поймут, как можно сделать самостоятельно такие же выводы в будущем." - пишет в своем блоге Василиса и публикует список тех самых неблагоприятных для брака дней 2018 года.

Источник: https://from-ua.com