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Кто из знаков Зодиака простит измену, а кто будет помнить ее всю жизнь
У разных людей предательство вызывает разные эмоции: кто-то чувствует пронзительную боль, кто-то слепящую ярость.
Некоторые могут простить измену, другие будут хранить горькую обиду на партнера всю оставшуюся жизни. Астрологи все эти особенности объясняют зодиакальным темпераментом, который позволит предсказать поведение человека. Проверьте, можно ли изменять вашему партнеру.
Овен
Овен долго не сможет понять как ему могли изменить, ведь это очень самолюбивый знак, который считает себя непогрешимым. После принятия этого факта, мужчина будет долго выяснять отношения, демонстративно выбрасывая вещи партнерши "на мороз". Закончиться может даже тем, что все знакомые женщины услышат о том, что она "дрянь". Простить обиду он так и не сможет.
Телец
Для Тельца есть велика вероятность того, что он навсегда разувериться во всем человечестве из-за измены одной женщины. Тем более, этот знак очень скупой, поэтому после расставания Телец обязательно заберет у своей женщины все, даже подарки.
Близнецы
Близнецы могут почти мгновенно стереть из памяти образ своей партнерши. Однако, все вокруг будут думать, что мужчина сильно страдает, ведь этот просто обожает выставлять на показ свои душевные переживания.
Рак
Рака можно просто убить изменой. Он начнет хвататься за сердце и падать в обморок после сообщения об измене. А потом обязательно начнет убивать себе алкоголем или лишним весом, еще долго страдая по предавшей возлюбленной.
Лев
Лев никогда не покажет предавшей возлюбленной как страдает из-за нее и отреагирует на измену спокойно. Возможно, даже поможет собрать вещи и отнести на новое место жительства. Потом, может быть, даст волю эмоциям, но этого уже никто не увидит.
Дева
Девы также переживают измену любимой с достоинством. Они лишь первое время могут не сдержаться, устроить вечер объяснений. Рассказать второй половинке всё о своей боли, показать ей - как она ошиблась. Но уже на следующее утро Дева будет человеком со стальной волей. Который принял решение расстаться - и назад дороги не хочет.
Весы
А вот с Весами будет весело. Когда женщина изменяет представителю этого знака - он устраивает настоящий спектакль. Вспоминает всё, что когда-либо видел в фильмах: падает на колени, бросает кольца в море, напивается вдрызг, едет на место первого свидания...
Скорпион
Скорпион никогда не забудет измену, он будет мстить за нее по полной. И, хотя на людях он будет вести себя как обычно, предавшая половинка еще узнает о его мести.
Стрелец
Стрельцы сами обожают свободу. Поэтому измену любимого человека они поймут по-своему. Не станут мстить, выкидывать вещи на улицу. Скорее, включат режим морализаторства и вселенского прощения. Расскажут любимой о том, что она рискует потерять самого лучшего, и мило предложат остаться.
Козерог
У мужчины случается горе, когда он узнает об измене. Он медленно и неотвратимо погружается в затяжную депрессию. За несколько недель может даже стать алкоголиком. Ему трудно понять - из-за чего провалился его многолетний план по достижению счастья. Он искренне старался быть прилежным семьянином, всегда давал жене деньги…
Водолей
Водолеям изменяют регулярно. Этот знак всегда путает любовь с дружбой. До последнего не замечает толстых намеков любимой о том, что ей нужно больше внимания. Радостно уступает семейную постель всем гостям, отправляя жену к маме. Ведет себя, как безответственный оболтус.
Рыбы
А вот Рыбу по-человечески жалко. Этот мужчина редко заслуживает участи брошенного. Он всегда отдается сполна отношениям. Поэтому один лишь взгляд на ставшего одиноким мужчины вызывает желание с ним обниматься. Утешать и рассказывать сентиментальные сказки. А он рад стараться - поплакаться в жилетку. Выложит всю подноготную, свою роль приукрасит.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отношения, измена, знаки Зодиака
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