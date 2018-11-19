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Важные годы в жизни каждого знака зодиака
Замечали ли вы, что некоторые периоды жизни были важными и запоминающимися, тогда как другие прошли незаметно и никак не повлияли на вашу судьбу?
Узнайте, какие годы для вашего знака зодиака являются по-настоящему значимыми, пишет fabiosa.
Овен
Основные повороты судьбы и важные периоды в жизни приходятся на более зрелые годы, после 35 или даже 40 лет. Судьбоносным возрастом астрологи считают 15, 19, 30, 35, 40 лет. После сорока – это 45, 57, 60, 66 и 67 лет. При этом хороших событий будет больше, чем плохих.
Телец
Бурные молодость и юность могут принести Тельцам немало проблем. Более благоприятный период наступает после 40-45. Ну, а важными годами, которые ведут к настоящим переменам, для этого знака зодиака будут 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60, 64.
Близнецы
Близнецы имеют огромный энергетический потенциал, и потому даже самые неспокойные годы они будут переживать со свойственной им стойкостью. Обратить внимание нужно на круглые даты – 10, 20, 30, 40, 50. И, кроме того, на 64-й, 70-й и 80-й годы жизни. Именно тогда с Близнецами может случиться что-то по-настоящему важное и значимое.
Рак
Пора перемен наступает для Раков после 30. Многие вещи тогда теряют для них свою ценность. Особые годы для этого знака – 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75. Сначала эти периоды будут связаны с событиями в личной жизни, а уже после 30 важные события будут касаться карьеры и других вещей.
Лев
А вот этот знак готов к переменам, какими бы они ни были. Львы стойко переносят все повороты судьбы благодаря своей гибкости и правильному мышлению. Годы, которые станут особенными и важными для Львов, — это 19, 36, 40, 57, 60, а также 67.
Дева
Основные перемены в жизни Дев будут заключаться в смене работы и достижении профессиональных целей. Важные моменты их жизни выпадают на 16-й, 21-й, 24-й и 32-й годы жизни. После 40 повороты судьбы могут произойти на 41-ом и 50-ом году.
Весы
В жизни Весов будет необычайно много поворотов судьбы и действительно значимых и важных дат. Принимайте все, что с вами случается, с благодарностью. Обратите внимание на такие годы своей жизни: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 и 72.
Скорпион
Основная борьба в жизни Скорпионов, как это не удивительно, происходит с самими собой. Переоценка ценностей и что-то важное в их судьбе будет происходить на 15-ом, 25-ом, 30-ом, 45-ом и 50-ом году их жизни. Позже повлияют на судьбу Скорпионов периоды, когда им будет 64 и 70.
Стрелец
В каждый свой особый год Стрельцы будут получать какой-то опыт. Иногда горький, иногда нет, но несомненно важный для всей их дальнейшей жизни. Особые годы для них – 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57 и 75.
Козерог
Перемены в их жизни могут застать Козерогов врасплох. Они должны научиться быть более гибкими и открытыми для всего, что приходит в их жизнь. Для них важно знать, какие периоды будут решающими, тогда они могут подготовиться к этому хотя бы морально. Важные годы для них – это 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57.
Водолей
Водолеи могут даже не придавать значения тем событиям их жизни, которые на самом деле влияют на всю судьбу. Их особые годы – 12, 22, 24, 32, 42, 48. Кроме того – 50, 64 и 72. Обращайте на это внимание, ведь ваш знак зодиака, как никто другой, способен взять жизнь в свои руки и изменить в ней буквально все.
Рыбы
Рыбы очень эмоционально реагируют на любые перемены, даже если они к лучшему. Важные периоды жизни, в которые произойдут решающие для этого знака события: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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