Кровавая Луна 21 января: что нельзя делать в этот день – советы астрологов

20.01.2019 16:51

Астрологи советуют день полного Лунного затмения, которое ожидается на Земле завтра, 21 января, посвятить себе.

По их словам, для человека завтрашний день - это возможность разрешить старые проблемы и попытаться наладить личную жизнь, передает "Диалог.UA".

В день затмения человек должен попытаться уединиться и как можно дольше пробыть с собой наедине. Это даст ему возможность все обдумать и наметить шаги, которые хотелось бы реализовать в жизни. Кроме того, в день "Кровавой луны" человек должен попытаться держать себя в руках, дабы не внести в свою жизнь еще больше конфликтов и тревожности. Желательно к дню затмения помириться как можно с большим количеством людей, так как считается, что после этого дня наступает новый период. А в него специалисты советуют входить в мире и согласии. Также в этот день необходимо тщательно переосмыслить свои отношения с близкими. Ни в коем случае в день затмения нельзя ни с кем ссориться, в сердцах и на эмоциях желать кому-то зла, чего-то плохого. В этот день все слова и "напутствия" дают обратный эффект. Надо думать лишь о хорошем, тогда и Вселенная отплатит тем же.