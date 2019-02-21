Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака

21.02.2019 10:03

Когда вы знаете ваши слабости, они могут превратиться в сильные стороны, если вы сможете использовать это знание в свою пользу, пишет from-ua.com с ссылкой на zerkalo.

Перед тем, как мы начнём эту статью, мы бы хотели сказать, что не пытаемся никого заставить чувствовать себя плохо из-за недостатков. Мы просто хотим помочь каждому человеку расцвести и вырасти в лучшую свою версию, а для это нужно знать и про свои слабые и про сильные стороны.

Ну, а теперь, мы хотим поговорить про главную слабость каждого знака зодиака, чтобы вы их осознали и научились совладать с ними. Когда вы знаете ваши слабости, они могут превратиться в сильные стороны, если вы сможете использовать это знание в свою пользу.

ОВЕН 21.03-19.04

Овны не любят, когда командует кто-то, кроме них самих, потому что они любят брать бразды правления при любом удобном случае. В то время, как Овны – прирождённые лидеры, их иногда может занести и они не будут слушать мнения других. Овны также склонны принимать решения, не обдумав их полностью и могут выглядеть слишком агрессивными и легко раздражающимися.

ТЕЛЕЦ 20.04-20.05

Телец очень стабильный и надёжный знак, однако, он может упереться в своё и не хотеть меняться или расти, когда это необходимо. Они любят делать то, что у них лучше всего получается, и не пробуют ничего нового в жизни из-за страха поражения. У них достаточно много гордости, поэтому частично из-за этого им нравится оставаться в своей зоне комфорта. Они находят что-то, что у них хорошо выходит, вводят это в привычку и могут не увидеть других вариантов или возможностей, которые встречаются на пути. Тельцы действительно могут быть упёртыми, как быки, поэтому если вы хотите их в чём-то убедить, вам нужно натренировать максимальное терпение.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05-20.06

Близнецы, вы нас одновременно и обескураживаете, и восхищаете. Действительно, кажется, что у вас раздвоение личности и вы никогда не можете принять окончательное решение. Хотя это делает вас интересными и интригующими личностями. У вас всегда есть о чём поговорить, хотя иногда кажется, что вы не слушаете. Вы постоянно меняете своё мнение, и поэтому за вами трудно успевать. Вы постоянно меняетесь, как хамелеон, но вы выделяетесь, а не сливаетесь. Вы для нас загадка, а может и для самих себя. Близнецы часто не чувствуют себя «состоявшимися» в жизни, возможно потому, что они не могут даже определиться с тем, чего они хотят на самом деле достигнуть.

РАК 21.06 -22.07

У Раков красивая, чувствительная, нежная душа, но их эмоции часто берут над ними верх настолько сильно, что полностью их парализуют. У Раков много проблем с самооценкой и она часто смотрят на других в поисках одобрения или признания. Раков нужно лелеять и холить, и это может быть слишком для партнёров, близких друзей и семьи. Раки могут отдать много любви, но иногда они ставят потребности других над своими. Раки также могут поменять настроение в мгновение ока и очень склонны к тревоге и депрессии. Они также склонны быть одновременно пессимистами и идеалистами. У них не очень много веры в мир, потому что он не выглядит, как тот воображаемый, который они создали у себя в голове. Раки также склонны к лени и прокрастинации.

ЛЕВ 23.07-22.08

Как огненный знак, Лев постоянно в движении. Львы любят быть в центре внимания, но иногда они забывают, что и другим нужно дать время славы. У Львов много гордости, и эта надменность может раздражать людей. Львы также могут застрять на своем мнении, из-за чего они могут казаться негибкими и непреклонными. Они не очень любят слушать мнение других, потому что они знают всё лучше всех. Эгоцентричная натура Львов также утяжеляет длительные отношения с окружающими.

ДЕВА 23.08-22.09

У Дев слишком аналитический ум, что может быть, как сильной, так и слабой чертой. Они любят анализировать и определять причины всего, но обсасывание одной и той же проблемы в поисках решения, делает их склонными к волнениям и тревоге. Они также склонны к обсессивно-компульсивному состоянию, потому что им нужно, чтобы всё происходило в определённой манере и теряют равновесие, когда что-то идёт не так. У Дев также очень старая душа, из-за чего они слишком много работают и слишком мало отдыхают. Они также очень резко критикуют себя и других, из-за чего сложно строят связи с окружающими.

ВЕСЫ 23.09-22.10

Весы, по природе своей, спокойный и мирный знак, но они могут просто накинуться на вас, если вы сделаете что-то, что им не нравится. Хотя, вместо того, чтобы в лицо сказать вам о проблеме, они не будут с вами разговаривать или будут вести себя пассивно-агрессивно, потому что ненавидят конфликты. Но людям не всегда нравится улаживать конфликты, а это значит, что, если Весы не научатся сталкиваться с проблемами, а не избегать их, они могут потерять дружбу. Весы также могут держать на кого-то зуб, что только усугубляет их проблему избегания конфликтов при любой возможности. Они могут слишком сосредотачиваться на плохом в их жизни, вместо того, чтобы направить энергию на осуществление хорошего.

СКОРПИОН 23.10-21.11

Скорпион может быть очень любящим и спонтанным, но в то же время, их ревность и недоверчивая натура могут испортить романтические отношения и дружбу. И никогда не делайте им ничего плохого, потому что они составят план мести, чтобы проучить вас и попробовать «поквитаться». Скорпионы часто держат всё в себе из-за проблем с доверием, и им трудно из-за этого сблизиться с другими. У них очень глубокие эмоции, но они их не сильно показывают, потому что не хотят чувствовать себя уязвимыми.

СТРЕЛЕЦ 22.11-21.12

Стрельцы – врождённые исследователи. Они легко начинают чувствовать скуку, поэтому им трудно завершить какой-либо проект. Они ненавидят чьё-то влияние и когда им говорят – что делать. Это может легко загнать их в беду, если они не найдут золотую середину. У Стрельцов также нет фильтров, и они могут быть грубыми или нетактичными в зависимости от того, с кем они находятся. Стрельцы также очень нетерпимы; и они легко уйдут из проекта, если он идёт не так, как они хотят. Им нужно много свободы и пространства для странствования, из-за чего они иногда кажутся неприветливыми и ветренными.

КОЗЕРОГ 22.12-19.01

Козероги могут заработаться до смерти и забывают, как заботится о себе и просто иногда отдохнуть. Они одержимы статусом и деньгами, потому что эти две вещи представляют стабильность и успех в жизни, которых они так добиваются по жизни. Козероги могут много хвастаться своей работой или достижениями, что может отдалить от них людей. Им трудно открыться другим, и они думают о себе выше, чем о других людях. Но у них скрытая неуверенность, и они на самом деле боятся мнения и мыслей других. Поэтому у них есть плохая привычка сплетничать про других людей и обсуждать только факты, а не мнения. Они также пессимисты и ожидают худшего сценария в любой ситуации.

ВОДОЛЕЙ 20.01-18.02

Водолеи – ещё один трудный для понимания знак. С одной стороны, они хорошие друзья, благодаря своему умению общаться и разносторонним интересам. Но им трудно выражать эмоции, что может усложнить удерживание друзей или партнёров. Они глубоко презирают всё, что слишком нудно или привычно и у них невероятная жажда приключений и путешествий. Из-за этого им трудно оставаться на одном месте и сосредотачиваться на обязанностях и делах, которые просто часть жизни в сегодняшнем мире. Водолеи могут казаться неприветливыми, потому что они остаются в своём маленьком мире, а не присоединяются к тому, который происходит вокруг них.

РЫБЫ 19.02-20.03

Последние, но не менее важные – Рыбы. Эмоциональный, чувствительный, привередливый водный знак, который любит творческое выражение и всегда стремится помогать другим. Но Рыбы, как Раки, могут разрешить их сильным эмоциям взять над ними верх. Рыбы также могут из кожи вон лезть, чтобы помочь кому-то, но забывают заботиться о себе и уделять себе внимание. Им также трудно столкнуться с реальностью, и они хотят убежать от неё в любой возможный способ. Если они не могут найти творческий выход, это желание убежать может вывести их на тёмную тропу, если они не будут осторожны. Их бурные эмоции делают их склонными к тревоге и депрессии.