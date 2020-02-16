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Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
ОВЕН
Родившиеся в марте во второй половине недели от души порадуются жизни, находя позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и в незатейливых мелочах. Ну а из высказываний окружающих для вас отыщется пара-тройка ценнейших подсказок. Овны апреля, чтобы не пошатнуть свое служебное положение и не рассориться с близкими, в полной мере оценят необходимость иметь в своем арсенале выдержку, гибкость и умение приспосабливаться.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник — среда.
ТЕЛЕЦ
Настроены в эти дни вы будете вполне оптимистично: в себе уверены, планов море, и смотреть вперед станете с интересом. А это уже не так и мало для того, чтобы не только вы сами, но и ваше окружение поверило в вас. Получится также решить спорные вопросы, убедить в чем-то своих близких и завести новые знакомства с нужными людьми. В эти дни не изменит и везение на карьерном поприще, и вы начнете набирать обороты, продвигаясь вверх по служебной лестнице, если, конечно, не станете довольствоваться имеющимся.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
БЛИЗНЕЦЫ
У многих из вас все станет получаться ловко да гладко. Плюс вам проще простого будет удаваться оказывать на людей сильное влияние и притягивать к себе их внимание. Благодаря этому развитие некоторых отношений можно будет повернуть в нужное вам русло. Правда, у майских Близнецов в воскресенье запас жизненных сил и заманчивых предложений пойдет на убыль, а суеты, беготни, рабочих и домашних обязанностей, напротив, прибавится.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РАК
У июльских Раков в эти дни осложнятся отношения: и вы, и ваше окружение не упустите случая настоять на своем, чем сумеете довести друг друга до белого каления. Тем же, кто родился в июне, к концу недели и обстоятельства начнут подыгрывать, и сами вы будете трудолюбивы и на редкость притягательны. Так что не исключены удачи в карьере. Ну а в амурных делах вам вообще не будет равных! Однако напрасно все же не рискуйте.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ЛЕВ
Вы будете собранны, в меру активны и вполне доброжелательны к окружающим. В награду за это и благоприятных стечений обстоятельств станет больше. У кого-то появятся новые друзья либо старые отношения перейдут на другой виток развития. Короче говоря, вам будет чем заняться и чему порадоваться. И лишь по партнерским отношениям Львов конца знака пройдется негатив, и вы не поленитесь выплеснуть друг на друга целый ушат недовольства и прошлых обид.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
ДЕВА
У августовских Дев до выходных и дела залеживаться не станут, и от контактов вы получите массу пользы и удовольствия. Но в воскресенье не все станет получаться. Родившихся в первой декаде сентября, помимо похолодания в семейных отношениях, еще заставят понервничать ухудшение самочувствия и проблемы на работе. Зато Девы конца знака с радостью отметят, что мнения ваших близких полностью совпадают с вашим, а все уступчивы и добры. Дела служебные тоже не оставят вас без порции позитива.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
ВЕСЫ
Похоже, вы старательно приметесь выискивать темы для разногласий, невольно создавая тем самым повод для ссоры. В особенности это касается личной жизни: выясняя отношения с домашними, вам ну никак не захочется сдерживать свои эмоции. Во второй половине недели вам трудно будет поддерживать хорошие отношения, поэтому минимум контактов, встреч или разговоров позволит избежать недоразумений.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
СКОРПИОН
Неделя благоприятна для встреч, контактов и разговоров по душам. В эти дни одним своим вовремя сказанным словом вы сможете моментально погасить конфликт или воодушевить окружающих на подвиг. И лишь Скорпионам конца знака стоит установить запрет на выяснение отношений и воспитательные мероприятия: ни вы, ни ваше окружение не оцените чужих высказываний, советов и напутствий, и все закончится обидой или разочарованием.
Благоприятные дни — среда, четверг, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели у ноябрьских Стрельцов трудностей не будет, а вот в воскресенье ситуация начнет выходить из-под контроля. Родившимся в середине знака для разговоров желательно выбирать тех, кто умеет слушать и может дать дельный совет. Стрельцы конца знака через общение получат заряд бодрости и желание творить, проникнутся участием к ближним и помогут им.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
КОЗЕРОГ
Сдерживать свои эмоции Козерогам декабря и второй декады января подчас окажется настолько трудно, что они не раз услышат много нелестного в свой адрес. А еще это неподходящее время для сомнительных проектов. Тем, кто родился в середине знака, надо постараться выжать из этой недели все самое полезное и приятное, пока все получается и удается. Также нужно позаботиться о своем материальном благополучии. Для большинства из вас сейчас не так уж и трудно будет найти новые финансовые источники.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВОДОЛЕЙ
Выполнение даже довольно сложных дел не вызовет трудностей у январских Водолеев. И составьте план действий на следующую неделю — она очень важна для финансов. У родившихся в середине знака и работа станет гореть в руках, и окружение во всем будет с вами соглашаться. Для Водолеев конца знака будут характерны излишняя суетливость и желание во все встревать и за все хвататься. К счастью, результат ваших действий в целом окажется положительным.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РЫБЫ
Многим из вас данный период может принести ощутимые успехи в делах, неожиданные стечения благоприятнейших обстоятельств и судьбоносные встречи. Ну а в общении с людьми немалая доля успеха будет принадлежать вашему неотразимому обаянию и располагающему отношению к людям. В эти дни будут присущи выдержка и осторожность. Поэтому вероятность попасть впросак минимальна, но постарайтесь все же лишний раз промолчать.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
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