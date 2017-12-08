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Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска
Общественная организация Донбасс SOS опубликовала сводку донбасских КПВВ у линии разграничения – со ссылкой на данные пользователей соцсетей.
Приводим эту сводку вашему вниманию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
8-20 около 30 авто в сторону Бахмута.
9-00 очень медленное движение в сторону Бахмута , из-за продажников обычная очередь практически не продвигается. За час на машин 8.
9-30 в сторону Арта пешей человек 70
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
05 00 Каргил на Украину немного больше сотни
10-50 На Курахово в сторону Донецка до 30 авто. На основном 80 авто, на нулевом до 20 авто. Пеших большая очередь.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-00 На еленовке. Основная не дальше поворота была. Льготная 25.
На Новотроицке пеших до100
9-20 На перлыне машин 50 было .
11-00 На новотроицком в сторону Донецка до середины моста. Пеших - целый навес. Нулевой на въезд пусто, на выезд -170 авто.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
В сторону Мариуполя очередь до Куликово
# Станица Луганская
Нет информации
О коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах обязательно сообщайте по следующим телефонам:
Сервис "Пульс" Фискальной службы теперь по телефону 0 800 501 007 (обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок "4").
Работают круглосуточно и без выходных.Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно).
Телефон "горячей" линии СБУ: 0800 50 14 82.
Национальная Полиция 102.
Или звоните на горячую линию Донбасс SOS - 0 800 309 110
Напомним, что за ноябрь донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек
Вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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