Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска

08.12.2017 11:38

Общественная организация Донбасс SOS опубликовала сводку донбасских КПВВ у линии разграничения – со ссылкой на данные пользователей соцсетей.



Приводим эту сводку вашему вниманию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

8-20 около 30 авто в сторону Бахмута.

9-00 очень медленное движение в сторону Бахмута , из-за продажников обычная очередь практически не продвигается. За час на машин 8.

9-30 в сторону Арта пешей человек 70



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

05 00 Каргил на Украину немного больше сотни

10-50 На Курахово в сторону Донецка до 30 авто. На основном 80 авто, на нулевом до 20 авто. Пеших большая очередь.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-00 На еленовке. Основная не дальше поворота была. Льготная 25.

На Новотроицке пеших до100

9-20 На перлыне машин 50 было .

11-00 На новотроицком в сторону Донецка до середины моста. Пеших - целый навес. Нулевой на въезд пусто, на выезд -170 авто.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

В сторону Мариуполя очередь до Куликово

# Станица Луганская

Нет информации



О коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах обязательно сообщайте по следующим телефонам:



Сервис "Пульс" Фискальной службы теперь по телефону 0 800 501 007 (обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок "4").

Работают круглосуточно и без выходных.Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно).

Телефон "горячей" линии СБУ: 0800 50 14 82.

Национальная Полиция 102.

Или звоните на горячую линию Донбасс SOS - 0 800 309 110

Напомним, что за ноябрь донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек



Вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.