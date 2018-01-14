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Архив - Донецкая область

Опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО

14.01.2018 12:40
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Опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО

Сегодня, 14 января, информационно-аналитический центр национальной безопасности представил новую карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО на Донбассе.

Согласно карте, где показаны данные за 13 января, все обстрелы пришлись на Донецкую область.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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