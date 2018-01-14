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Соцсети о ситуации на донбасских пунктах пропуска: очереди, льготники и "пеших полный навес"
Все КПВВ сегодня работают в штатном режиме. Но очереди неравномерны, о чем сообщают пользователей соцсетей, комментарии которых собрал Донбасс SOS.
Вот как пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
на днр в сторону артемовска автоочередь - 45, льготы - 3
8-00 стоим под знаком 800 сзади еще около 20 машин едим из Украины
9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко. Очень много "льготы" лезут без очереди.
9-40 На Каргиле из Донецка от моста
9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 20 машин
10-00 на каргиле в Курахово с моста, ноль до блоков
с Курахово на второй посадке
10-10 На Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро.
На Марьинском нулевом машин очень мало.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 На Еленовке в Мариуполь очередь не большая. На Перлыне около 50 авто. Много перевозчиков
На Еленовке очередь в сторону Мариуполя до середины расстояния между блокпостом и церковью... льготников едет много....
На Еленовке в сторону Мариуполя машин 70, льготников пока машин 20-25.
Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.
12-10 На Мариуполь на Еленовке пусто.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 в сторону Донецка около 30 авто
10-45 В Пищевике на Донецк около 140 авто
Напомним, что боевики вчера обстреляли опорный пункт пограничников в районе КПВВ "Гнутово", а сегодня, 14 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, собралось утром свыше 400 авто.
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Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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