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Instagram заблокирует ряд популярных хэштегов
13.05.2019 16:15
Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяются фейки о вакцинах, сообщает Engadget.
Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений", пишет Корреспондент.
Новая политика соцсети будет касаться тех хэштегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых утверждений.
Ранее сотни пользователей раскритиковали соцсеть за "непоследовательную практику обработки дезинформации о вакцинах".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, социальная сеть, Instagram, блокирование
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