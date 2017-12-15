Все рубрики раздела
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Украина скоро начнет регистрировать мобильных абонентов13:40
- Обязательная регистрация мобильных абонентов: чего ждать украинцам20:35
- Неожиданное открытие: создателем смартфона является известный итальянский художник XV века16:30
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- Первую партию iPhone X раскупили за 30 минут09:50
- Стало известно, что американцы делают с гаджетами Apple17:30
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов16:30
Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера
Більшість людей просто не відповідають на невідомі мобільні номери. Наприклад, щоб уникнути непотрібних пропозицій і всіляких знижкових систем, пише ShareTap.
Але трапляється не реальне - вам подзвонили з вашого власного номера телефону. Дивно звучить, чи не так?
Саме такий новий трюк придумали аферисти, щоб роздобути вашу особисту інформацію.
Такі випадки траплялися по всьому світу, наведемо приклад.
Енсон Мессі з Техасу був вражений, коли побачив, що йому дзвонить він сам. З протилежного боку голос повідомив Мессі, що його аккаунт під загрозою. Ще його попросили ввести останні чотири цифри номера соціального страхування. Яка наївність.
Сьогодні шахраї шукають все більш витончені способи обдурити своїх жертв. Найчастіше афери провертають через пуфінг - складний термін, який означає тільки одне, - ви залишитеся з порожніми кишенями.
Наприклад, вночі вам подзвонять з номера, який виявиться вашим власним! Не думайте, що ви дзвоните собі з далекого майбутнього, щоб продиктувати виграшні лотерейні номери. Це не жарт - вам телефонують шахраї. Їх мета - перевести в готівку рахунок вашого мобільного телефону.
Якщо ви вже відповіли на дзвінок, тоді швидше за кидайте трубку. Адже чим більше часу ви висите на лінії, тим жахливішими можуть бути наслідки. Хто знає, що вони можуть зробити з вашими грошима під час цього телефонного дзвінка.
Після цього потрібно негайно перевірити свій рахунок, робіть це частіше - після такого дзвінка ви можете виявити деякі сюрпризи. А ви вже чули про таку аферу? Обов'язково поділіться цією важливою інформацією з іншими!
Джерело: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильный телефон, мошенник
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Захарченко подловили на лжи. На самом деле он активно участвовал в свержении Плотницкого. ВИДЕО
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады09:33
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан