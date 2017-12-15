Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера

15.12.2017 18:45

Більшість людей просто не відповідають на невідомі мобільні номери. Наприклад, щоб уникнути непотрібних пропозицій і всіляких знижкових систем, пише ShareTap.

Але трапляється не реальне - вам подзвонили з вашого власного номера телефону. Дивно звучить, чи не так?

Саме такий новий трюк придумали аферисти, щоб роздобути вашу особисту інформацію.

Такі випадки траплялися по всьому світу, наведемо приклад.

Енсон Мессі з Техасу був вражений, коли побачив, що йому дзвонить він сам. З протилежного боку голос повідомив Мессі, що його аккаунт під загрозою. Ще його попросили ввести останні чотири цифри номера соціального страхування. Яка наївність.

Сьогодні шахраї шукають все більш витончені способи обдурити своїх жертв. Найчастіше афери провертають через пуфінг - складний термін, який означає тільки одне, - ви залишитеся з порожніми кишенями.

Наприклад, вночі вам подзвонять з номера, який виявиться вашим власним! Не думайте, що ви дзвоните собі з далекого майбутнього, щоб продиктувати виграшні лотерейні номери. Це не жарт - вам телефонують шахраї. Їх мета - перевести в готівку рахунок вашого мобільного телефону.

Якщо ви вже відповіли на дзвінок, тоді швидше за кидайте трубку. Адже чим більше часу ви висите на лінії, тим жахливішими можуть бути наслідки. Хто знає, що вони можуть зробити з вашими грошима під час цього телефонного дзвінка.

Після цього потрібно негайно перевірити свій рахунок, робіть це частіше - після такого дзвінка ви можете виявити деякі сюрпризи. А ви вже чули про таку аферу? Обов'язково поділіться цією важливою інформацією з іншими!

Джерело: https://from-ua.com