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Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление
08.10.2017 16:22
Сегодня вечером, 8 октября, украинцы смогут полюбоваться особым метеоритным дождем - драконидами.
Об этом сообщает Sciencealert.
Наблюдать за октябрьским звездным дождем лучше всего будет из северного полушария планеты. Поэтому украинцы смогут также понаблюдать за удивительным явлением.
Лучше всего метеоритный дождь будет видно после заката и до полуночи. Отметим, дракониды, или октябрьский звездный дождь – это метеорный поток, связанный с кометой Джакобини– Циннера. Его видно в небе в начале октября, а максимальное количество метеоров падает в течение 8-10 октября.
Теги: Донбасс, украинцы, планета, небо
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